"На Украину пришла кузькина мать": Русские ответили на атаку ВСУ на Пензу

13:12, 25 янв 2026

23 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пензенской области. В ответ на это в ночь на 24 января российские войска нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщают военные корреспонденты.

Атака отличалась высокой плотностью и широким географическим охватом, пишет Царьград. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале охарактеризовал произошедшее как одну из наиболее насыщенных операций последнего времени. Удары были направлены на тыловую инфраструктуру в нескольких областях — от Черниговской и Полтавской до Днепропетровской и территории ДНР. Основной упор делался на применение беспилотных летательных аппаратов и создание серийного давления на ключевые объекты.

Одной из главных целей стала электрическая подстанция «Лосевое» в Харьковской области. По информации члена сопротивления, в операции участвовали около 25 беспилотников. На объекте возник крупный пожар, оборудование получило серьезные повреждения. Этот удар направлен на дестабилизацию промышленного комплекса Харькова и затруднение работы предприятий, обеспечивающих украинские вооруженные силы.

Координатор николаевского подполья прогнозирует продолжение волновых атак. С высокой вероятностью ожидается удар по Трипольской ТЭЦ — одному из последних устойчивых элементов энергоснабжения центрального региона. Параллельно планируются удары по подстанциям в западной части Украины.

Telegram-канал «Легитимный» оценивает последствия как критические. Энергосистема страны находится на грани разрушения, а на ее восстановление потребуются значительные финансовые вложения и годы работы. Наносимый ущерб становится труднообратимым.

Военные эксперты указывают на стратегию долгосрочного воздействия на тыловую и военно-промышленную инфраструктуру противника. Массированное применение беспилотников против энергетических объектов по всей территории Украины свидетельствует о системном подходе. По оценкам специалистов, продолжающиеся удары могут привести к полному коллапсу энергосистемы. Вопрос ее восстановления в обозримом будущем остается открытым.

Таким образом, инцидент в Пензенской области 23 января спровоцировал незамедлительную и масштабную ответную операцию российских войск, нацеленную на критическую инфраструктуру Украины.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
