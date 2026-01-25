13:17, 25 янв 2026

Вечером 24 января Белгородская область подверглась одной из самых массированных атак с начала специальной военной операции. По данным местных властей, украинские силы выпустили около 40 ракет из РСЗО «Хаймарс» по объектам энергетики региона. О произошедшем сообщают российские военные корреспонденты и официальные источники.

Наступление в Харьковской области

Министерство обороны России объявило о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщает Царьград. Согласно официальной сводке военного ведомства, освобождение завершено благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Север». Этот шаг стал частью реализации плана по формированию буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы, о необходимости которой ранее говорил президент Владимир Путин.

В течение суток российские подразделения наносили удары по позициям нескольких бригад противника в Харьковской и Сумской областях. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, также уничтожена бронетехника и автомобили. Утром 25 января в районе Купянска продолжились воздушные бои. Операторы дронов-перехватчиков 27-й бригады ведут охоту на тяжелые беспилотные самолеты-разведчики украинских сил, сообщают авторы телеграм-канала «Военкоры русской весны».

Удары по энергетике Украины

Российские силы провели серию ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Минобороны сообщило, что целями стали завод по производству беспилотников дальнего действия и объекты энергетики, обслуживающие военно-промышленный комплекс противника.

Особое внимание привлек удар по Полтаве. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении промышленной подстанции ААЗ. На объекте вспыхнул крупный пожар, что свидетельствует о повреждении трансформаторного оборудования или распределительных узлов. Лебедев отметил, что выбор цели выглядит обоснованным: вывод из строя таких узлов одновременно наносит удар по производственным мощностям, ремонтной базе и аэродромной инфраструктуре. Эксперт охарактеризовал это как системную работу по деградации тылового обеспечения ВСУ.

На других направлениях расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки «Восток» уничтожали пункты управления украинскими беспилотниками в Запорожской области.

Масштабный обстрел Белгорода

Вечер 24 января стал одним из самых напряженных для жителей Белгорода. Военный корреспондент Александр Коц назвал обстрел беспрецедентным. По оценке губернатора Вячеслава Гладкова, это была самая массированная атака на город Белгород, предположительно с применением РСЗО «Хаймарс». Противник снова целился в объекты энергетики.

Очевидцы начали сообщать о происходящем еще во время атаки. Военкор Юрий Котенок писал о применении «Хаймарсов» в городской черте, работе ПВО и минимум трех пакетах ракет. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» предоставил более детальную картину событий: враг применял РСЗО и дроны, в районе города работали системы противовоздушной обороны. По данным местных источников, украинская сторона выпустила около 40 ракет, пытаясь поразить Белгородскую ТЭЦ.

Большую часть ракет сбили системы ПВО, однако в городе частично отключилось электроснабжение. Есть повреждения объектов энергетики, загорелась хозяйственная постройка. В селе Таврово в двух частных домах повреждены кровли. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

Ночная атака беспилотников

В течение ночи российские системы ПВО отражали массированные атаки украинских дронов. Согласно официальным данным, всего уничтожено и перехвачено 52 украинских беспилотника самолетного типа. География атак оказалась обширной: 18 БПЛА сбито над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, 9 — над Ростовской областью, 4 — над Орловской, 3 — над Белгородской и 3 — над Астраханской областями.

Эти цифры демонстрируют широкий размах попыток украинской стороны нанести удары по объектам на территории России.

Ответный удар по Краматорску

Утром 25 января последовал ответ на ночные атаки. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре Краматорска в Донецкой области. Российские беспилотники «Герань-2» нанесли серию ударов по городской энергосистеме. Атака носила системный характер и была направлена сразу на несколько узлов энергоснабжения.

Под удар попали две ключевые подстанции высокого напряжения — «Краматорск-Город» и «Кондиционер». Эти объекты снабжают электроэнергией как жилые кварталы, так и промышленную зону города, который является важным прифронтовым логистическим и административным центром для украинских сил.

На подстанциях возникли крупные пожары, зафиксированы повреждения трансформаторного и распределительного оборудования. В городе и окрестностях введены аварийные отключения электроэнергии. Лебедев пояснил, что выбор целей обусловлен ролью Краматорска как ключевого узла в северной части Донецкой области. Нарушение работы его энергосистемы напрямую влияет на функционирование связи, систем ПВО, ремонтных баз, складов и управленческой инфраструктуры. Комбинированное поражение сразу двух подстанций 110 кВ снижает возможности быстрого маневра мощностями внутри городской сети и усложняет восстановление энергоснабжения без привлечения резервов из других регионов.

Этот удар вписывается в общую стратегию поражения энергетических объектов, направленную на снижение оперативных возможностей противника как в глубоком тылу, так и в непосредственной близости от линии фронта.

Скандальное заявление украинского депутата

На фоне напряженных военных событий резонанс вызвало публичное высказывание украинского политика. Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, опубликовал в своем телеграм-канале заявление: «Либо умереть, либо уничтожить Россию: у нас нет другого выбора».

Этот жесткий лозунг не получил поддержки в украинском информационном пространстве. Вместо одобрения депутат столкнулся с волной оскорблений и критики. Реакция пользователей оказалась резко негативной: «Тебе надо, иди и подыхай».

