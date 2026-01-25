Все новости Уфы и Башкортостана
Россия применила ракеты 2026 года выпуска. На Украине сделали вывод: "Не от хорошей жизни". Коц прокомментировал

13:23, 25 янв 2026

Уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк заявил, что российские войска применяют ракеты выпуска 2026 года — модернизированные Х-32 и баллистические РМ-48У на базе С-400. По его словам, использование новейших боеприпасов происходит «не от хорошей жизни» и свидетельствует об истощении старых запасов. Военный обозреватель Александр Коц отреагировал на это заявление с иронией, напомнив о подобных прогнозах украинской стороны в прошлом.

Власюк сопроводил своё наблюдение рассуждением о том, что применение определённых типов ракет имеет объяснения и частично связано с нехваткой вооружений, пишет Царьград. Украинский чиновник продвигает идею: раз Москва использует свежие модернизированные ракеты, значит, запасы старых боеприпасов исчерпаны, а новых хватит максимум на несколько дней.

Коц прокомментировал эту логику в своём Telegram-канале, назвав её примитивной. Обозреватель отметил, что подобные заявления звучат с начала специальной военной операции. Он напомнил, что ещё в октябре 2022 года, после первых массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* уверенно говорил о скором истощении российских запасов высокоточных ракет.

Реальность опровергла эти прогнозы уже через несколько дней. 11 октября 2022 года российские войска продолжили наносить удары, а военный эксперт Константин Сивков дал комментарий РИА Новости, в котором заявил, что у России достаточно ракет для продолжения операций. Сивков подчеркнул, что удары носят демонстративный характер и призваны показать возможности российского оборонно-промышленного комплекса.

За прошедшие с того момента полтора года ситуация не изменилась. Удары по объектам военного управления, связи, энергетической и промышленной инфраструктуры продолжаются с различной периодичностью. Это демонстрирует производственные мощности российского ОПК и срывает планы киевского режима и его западных партнёров.

Новая попытка украинской стороны представить применение модернизированных ракет как признак отчаяния выглядит как информационная операция. Подобные заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию и западных спонсоров, которым необходимо показывать якобы слабость российской стороны. Однако факты говорят об обратном — производство и применение современных вооружений продолжается в штатном режиме.

История с прогнозами об истощении российских ракетных запасов стала регулярной темой украинского информационного пространства. Каждое массированное применение вооружений сопровождается новыми заявлениями о том, что это последние боеприпасы. Но практика показывает, что такие заявления не соответствуют действительности и служат скорее целям пропаганды.

* Алексей Арестович внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

