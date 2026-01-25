"Великое переселение": Новая тактика русских перепугала Украину – "гонят в западную часть"

13:28, 25 янв 2026

После серии российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины появилась версия о намеренном выдавливании населения из центральных и восточных регионов на запад страны. Эксперты военного канала проанализировали эту теорию и пришли к выводу о ее несостоятельности.

Ситуация с электроснабжением

Энергосистема Украины находится в критическом состоянии после российских ударов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в столице — около 800 тысяч киевлян остались без электричества, сообщает Царьград. Мэр Виталий Кличко ранее сообщал, что из-за отсутствия тепла и света город покинули примерно 600 тысяч жителей.

В ночь на 24 января полностью обесточенным оказался Чернигов. Тогда же массовые отключения зафиксировали в Харьковской области. В Одессе, Днепре и Сумах продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии. Во Львове электричество подают по графику — отключения могут длиться несколько часов в сутки.

Украинские чиновники начали признавать серьезность положения. Звучат заявления о приближении гуманитарной катастрофы, а в некоторых районах свет включают всего на два-три часа в день.

Теория о переселении

На фоне энергетического кризиса появилось предположение о новой российской тактике. Согласно этой версии, отключение крупных городов направлено на то, чтобы вынудить жителей восточных и центральных регионов перебраться на запад Украины.

Военные эксперты проанализировали эту теорию и указали на ее слабые стороны. Хотя отключения электричества действительно создают давление на население, этот инструмент плохо управляем с точки зрения социальных процессов.

Люди уезжают не по плану украинских властей, а куда могут. Часть отправляется за границу, другие — в небольшие населенные пункты, расположенные ближе к источникам энергии. Многие остаются на месте, пытаясь приспособиться к новым условиям.

Реальные цели ударов

Западные регионы Украины не способны принять всех переселенцев. Там нет необходимого количества жилья и рабочих мест. Кроме того, резко возрастет нагрузка на местную энергосистему, которая имеет ограниченные возможности.

Удары по энергетической инфраструктуре решают более конкретные задачи. Речь идет о подрыве промышленности и военно-промышленного комплекса, нарушении логистики и связи украинской армии, увеличении нагрузки на управленческий аппарат. Ресурсы государства переключаются с военных нужд на устранение коммунальных проблем. Давление оказывается в первую очередь на систему управления, а не на население.

Эксперты считают перемещение людей на запад страны не целью, а побочным эффектом ударов. В целенаправленном выселении части территории необходимости нет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru