"Убивать всё, что движется": ВСУ расстреляли бригаду медиков. Трагедия под Херсоном и Белгородом. Сбито 47 ракет HIMARS и 1500 БПЛА

13:32, 25 янв 2026

В Херсонской и Белгородской областях произошли трагедии с участием мирных жителей и медперсонала. Об этом сообщили губернаторы регионов 23-24 января 2026 года.

Атака на автобус в Белгородской области

23 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе по служебному автобусу на участке дороги Головчино — Масычево в Грайворонском округе. Пострадали пять человек, сообщает Царьград.

Двое мужчин и две женщины с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую районную больницу. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ему проводят операцию. После стабилизации состояния одну из женщин переведут в больницу Белгорода, остальные продолжат лечение амбулаторно. Пятому пострадавшему с баротравмой оказали помощь в Борисовской больнице, его транспортируют в медучреждение Белгорода. Автобус полностью выгорел.

На следующий день Гладков сообщил о новых атаках дронов в Борисовском округе. Семь беспилотников атаковали посёлок Борисовка и село Грузское, два из них сбиты. В Грузском пострадал житель от удара дрона по автомобилю. В Шебекинском округе в селе Безлюдовка при детонации боеприпаса разрушены два дачных дома, повреждены шесть домовладений и линия электропередачи. В Шебекино от детонации дрона пострадала жительница.

Гибель медиков в Херсонской области

Губернатор Владимир Сальдо сообщил о трагедии на въезде в Голую Пристань. Медицинский автомобиль Алёшковской больницы, направлявшийся к тяжелобольному, попал под атаку.

Утром оставалась надежда, что медработники остались живы и успели укрыться. Вечером губернатор подтвердил гибель всех троих членов бригады скорой помощи. Автомобиль с опознавательными знаками был целенаправленно выслежен.

Работа противовоздушной обороны

По данным «Пограничников ада», за неделю противовоздушная оборона над регионами России сбила 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, семь управляемых ракет «Нептун» и 1468 беспилотников. Ранее сообщалось, что по Белгородской области была попытка удара с РСЗО HIMARS, которая была отражена.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru