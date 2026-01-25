Все новости Уфы и Башкортостана
"Нам просто пришлось соглашаться с американцами": Россия и США спорили в Абу-Даби

"Нам просто пришлось соглашаться с американцами": Россия и США спорили в Абу-Даби

13:38, 25 янв 2026

13:38, 25 янв 2026

В Абу-Даби 23-24 января прошли трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Британская The Times со слов анонимного российского дипломата сообщила, что Москве якобы «просто пришлось соглашаться с американцами» по спорным территориальным вопросам. Однако эта версия событий вызывает серьёзные сомнения, пишет Царьград.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на представителя ОАЭ, никаких признаков компромисса на встрече не наблюдалось. Стороны обсуждали территориальный вопрос, который стал главным камнем преткновения. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры как «очень конструктивные», однако украинские источники заявили обратное: по территориальной проблематике договорённостей достичь не удалось.

Согласно украинским публикациям, российская делегация настаивала на выводе украинских сил с территории Донбасса. Киев на такие условия не согласился, выразив готовность обсуждать территориальный вопрос исключительно «исходя из текущей линии соприкосновения». Именно эта тема оказалась центральной и наиболее проблемной на переговорах.

Версия The Times о том, что России «пришлось соглашаться» с позицией Вашингтона, не находит подтверждения в других источниках. Напротив, информация от Reuters и украинских СМИ указывает на отсутствие какого-либо компромисса. Это может свидетельствовать о том, что заявление анонимного дипломата либо отражает позицию конкретного источника, либо является элементом информационной борьбы, направленным на формирование определённого общественного мнения.

Участники договорились продолжить диалог. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля. Однако пока позиции сторон по территориальному вопросу остаются непримиримыми, что делает достижение окончательного соглашения крайне сложной задачей. Сообщения о вынужденных уступках любой из сторон требуют тщательной проверки и перекрёстного подтверждения из независимых источников.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
