Когда закончится СВО? Анатолий Вассерман назвал два главных условия для окончания конфликта

13:44, 25 янв 2026

В Абу-Даби завершились переговоры между представителями России, США и Украины. По данным Reuters, со ссылкой на представителя правительства ОАЭ, встреча прошла конструктивно. На фоне этих событий депутат Госдумы Анатолий Вассерман озвучил условия, при которых, по его мнению, возможно достижение реального мира.

Парламентарий выдвинул два основных пункта, сообщает Царьград. Первый касается признания того, что концепция «Украина — не Россия» представляет собой не просто ложное утверждение, но и инструмент поощрения терроризма. Вассерман подчеркнул необходимость ликвидации всего, что было создано на основе этой идеи. Речь идёт о возвращении украинцев к пониманию своей принадлежности к русскому народу.

Второе условие связано с денацификацией и демилитаризацией Украины. Депутат отметил, что выполнение этого требования невозможно для нынешних киевских властей, поскольку фактически означает ликвидацию террористической организации, в которую, по его словам, превратилась современная Украина. По той же причине это требование неприемлемо для Запада.

Вассерман призвал учитывать негативный опыт прошлых дипломатических договорённостей России с западными партнёрами. Он напомнил о Минских соглашениях и последующих заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, признавших, что эти договорённости использовались для предоставления времени ВСУ на подготовку к военным действиям.

В связи с этим депутат предложил подход к оформлению мирного соглашения, предполагающий вероятность его нарушения. Задача должна состоять в том, чтобы возможное нарушение стало максимально очевидным для мирового сообщества, сообщает МК.Ru.

Американская сторона заявляет, что урегулирование конфликта близко к завершению, остаётся решить один вопрос. Предположительно, имеется в виду территориальная проблема.

Эксперты указывают, что территориальный вопрос включает множество других аспектов. Кроме того, для нынешнего украинского руководства любая уступка территорий равносильна политическому самоубийству.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
