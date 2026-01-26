11:54, 26 янв 2026

В ночь на 26 января российские войска провели масштабную атаку по тыловым районам Украины. Удары пришлись по нескольким областям, включая Сумскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Полтавскую. Об этом сообщают военные источники и координаторы подполья.

Ночные атаки по ключевым объектам

Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы в населённых пунктах Недригайлов и Ахтырка Сумской области, а также в Вольногорске Днепропетровской области, пишет Царьград. Беспилотники атаковали эти районы на протяжении нескольких часов.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Недригайлове располагались опорные пункты ВСУ, центры управления беспилотниками и ресторанно-гостиничный комплекс, где проводились встречи иностранных наёмников и высокопоставленных офицеров, в том числе из СБУ. Последний раз по этому населённому пункту наносили удары в июле прошлого года.

Ахтырка используется как узел снабжения и перераспределения военной техники и топлива. Удар по этому району стал частью работы по разрушению инфраструктуры обеспечения украинских войск.

По неподтверждённым данным, в Вольногорске удар пришёлся по военному полигону во время построения личного состава. Множество раненых боевиков, наёмников и офицеров вывозили в Павлоград и Днепропетровск. Не исключается, что целью мог быть полевой склад.

Уничтожение систем HIMARS

Российские дроноводы продолжают выслеживать и уничтожать пусковые установки американских систем залпового огня HIMARS. Появились кадры ликвидации нескольких машин вместе с экипажами.

20 января Центр «Рубикон» опубликовал видео уничтожения установки РСЗО в районе села Новобахметьево в ДНР — примерно в 5 километрах от границы с Харьковской областью и в 45 километрах от линии фронта.

16 января в Черниговской области беспилотник-разведчик засёк пуски РСЗО M142 HIMARS у села Хлопяники. После этого два дрона сожгли боевую машину на расстоянии около 60 километров от государственной границы. Тип применённых беспилотников пока не установлен.

Подземные бункеры под прицелом

На днях был уничтожен секретный подземный объект на Северском направлении. По предварительной информации, речь идёт об укреплённом бункере и пункте временной дислокации ВСУ, который использовался как небольшой фронтовой штаб для командиров бригад и дивизий.

Ранее бункер для высокопоставленных лиц был ликвидирован в Николаевской области в Корабельном районе. По информации Лебедева, в Николаев прибыли три микроавтобуса с погибшими. Параллельно на Глиноземном продолжали разбирать завалы после удара по другому бункеру.

Кроме того, две гиперзвуковые ракеты «Циркон» уничтожили укреплённый подземный бункер юго-восточнее Винницы. Вероятно, целью был пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с присутствием иностранных специалистов.

Рекордная атака по Белгороду

24 января ВСУ провели масштабную атаку по Белгородской области, выпустив 36 ракет. По данным российского Минобороны, средства ПВО сбили 31 ракету. Также были перехвачены две управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолётного типа.

Полковник Аслан Нахушев отметил, что такого масштаба атак не было даже в июле-октябре 2022 года, когда фиксировались абсолютные пики применения управляемых авиабомб. В 2025 году среднемесячный показатель составлял 80 ракет, а в январе — 162. Вчерашний удар обошёлся в треть месячной нормы.

Военный корреспондент Александр Коц оценил стоимость террористического удара по Белгороду минимум в 5 миллионов долларов. Местная ПВО отработала эффективно — устроить городу блэкаут противник не смог. Повреждения оказались незначительными, и все последствия были устранены к 12 часам следующего дня.

Энергетический кризис на Украине

Украинская сторона пытается договориться о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В одном только Киеве, по данным украинских властей, 800 тысяч человек остались без света, тепла и воды.

В условиях массовых отключений власти Киева организовали мобильные пункты обогрева под названием «Несгибаемость». В этих точках горожане могут согреться, получить горячие напитки и воспользоваться связью.

Однако вскоре выяснилось, что эти пункты используются для военной мобилизации. Местные жители предупреждают в социальных сетях, что сотрудники территориальных центров комплектования постоянно дежурят в этих точках и задерживают мужчин призывного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский, обещавший быть рядом с народом в тяжёлую минуту, задержался в Швейцарии, а затем отправился в Прибалтику, где выступил с критикой России и Белоруссии.

Удары по военной инфраструктуре продолжаются

Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 159 районах.

Массированные атаки продолжаются с целью разрушения логистической и энергетической инфраструктуры противника, а также ликвидации военного производства и ключевых объектов командования.

