Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Неприкасаемые" кончились: Жесточайший сигнал. Километровые столбы огня похоронили крупнейший хаб НАТО и британский штаб. F-16 - всё

"Неприкасаемые" кончились: Жесточайший сигнал. Километровые столбы огня похоронили крупнейший хаб НАТО и британский штаб. F-16 - всё

12:01, 26 янв 2026

В Черновцах случился редкий и мощный прилёт — километровые столбы огня после удара видела чуть ли не вся Румыния с Молдавией. Серия ударов накрыла инфраструктуру одного из крупнейших логистических хабов НАТО на Украине. Произошло это на днях. Информацию распространяют российские военные мониторинги и подпольщики.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар наносился несколькими роями беспилотников «Герань-2» и «Герань-3», возможно с усиленной боевой частью. Не исключается применение и баллистических ракет, хотя подтверждений этому нет, сообщает Царьград.

Почему прилетели именно в Черновцы

Город редко становится мишенью — последний раз его атаковали в июле 2025 года во время крупной ракетной операции. Формат текущего удара был точечным, что говорит о предварительной разведке конкретных объектов, а не работе по площадям.

Черновцы превратились в ключевой логистический узел для транзита западной военной техники через румынское направление. Это случилось после того, как российские войска перекрыли дунайскую логистику в западной Одесской области. Потоки оружия пришлось перенаправить.

Местные жители регулярно фиксируют пролёты истребителей F-16, которые базируются на местном аэродроме и в районе городка Шипинцы. Там же отмечается активность вертолётной авиации. По неподтверждённым данным, один или несколько бортов F-16 получили критические повреждения из-за вторичной детонации на поражённых объектах.

Что накрыли ударом

СБУ оперативно секретила последствия — кадров с мест прилётов практически не было. Это само по себе говорит о серьёзности потерь. По информации инсайдеров, целью мог быть не только склад с новыми поставками оружия, включая противоракеты для ЗРК Patriot и IRIS-T, но и штаб.

В штабе могли находиться координаторы из немецкого Висбадена, где с 2022 года работает координационный центр НАТО по украинскому конфликту. По слухам, около недели назад зафиксировали рейс из Висбадена в Жешув с генералами и офицерами разведки.

Заместитель командующего миссии НАТО «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» генерал Майк Келлер сообщал, что уже с января 2026 года в Румынии развернут второй логистический хаб NSATU. Он работает параллельно с польским хабом «Жешув-Ясенка».

Масштабы операции

В 2025 году миссия направила Украине около 220 тысяч тонн военной помощи. Для этого задействовали около 9 тысяч грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолётов с оружием, боеприпасами и другим оборудованием.

Первостепенной задачей узла в Румынии стала подготовка военнослужащих НАТО к организации логистических операций в реальных условиях и создание очередного логистического центра на российском направлении.

Реакция и последствия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал эпизод аккуратным сигналом: западная Украина перестаёт быть неприкосновенной зоной. Причём удары наносятся туда, где сходятся логистика, авиация и управляемые цепочки снабжения.

Политик Олег Царёв подтвердил поражение законной цели в Черновцах — городе на западе Украины, в 40 километрах к северу от румынской границы и в 50 километрах от молдавской.

По данным news.ru со ссылкой на инсайдеров, после удара по Черновцам у Зеленского случился очередной гипертонический криз и нервный срыв — потребовалась помощь врача. Если информация верна, такая реакция подтверждает серьёзность потерь Украины в результате удара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Лютейший удар за Белгород. Тотальная ликвидация. Рванули верхушку СБУ? Уничтожено два бункера "для первых лиц" и секретный подземный объект

Читайте также:

Лютейший удар за Белгород. Тотальная ликвидация. Рванули верхушку СБУ? Уничтожено два бункера "для первых лиц" и секретный подземный объект
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Подполье сообщило об ударе по механическому заводу в Днепропетровской области
Россия/мир
Подполье сообщило об ударе по механическому заводу в Днепропетровской области
Лютейший удар за Белгород. Тотальная ликвидация. Рванули верхушку СБУ? Уничтожено два бункера "для первых лиц" и секретный подземный объект
Россия/мир
Лютейший удар за Белгород. Тотальная ликвидация. Рванули верхушку СБУ? Уничтожено два бункера "для первых лиц" и секретный подземный объект
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"
Россия/мир
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
Россия/мир
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен