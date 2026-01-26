12:01, 26 янв 2026

В Черновцах случился редкий и мощный прилёт — километровые столбы огня после удара видела чуть ли не вся Румыния с Молдавией. Серия ударов накрыла инфраструктуру одного из крупнейших логистических хабов НАТО на Украине. Произошло это на днях. Информацию распространяют российские военные мониторинги и подпольщики.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар наносился несколькими роями беспилотников «Герань-2» и «Герань-3», возможно с усиленной боевой частью. Не исключается применение и баллистических ракет, хотя подтверждений этому нет, сообщает Царьград.

Почему прилетели именно в Черновцы

Город редко становится мишенью — последний раз его атаковали в июле 2025 года во время крупной ракетной операции. Формат текущего удара был точечным, что говорит о предварительной разведке конкретных объектов, а не работе по площадям.

Черновцы превратились в ключевой логистический узел для транзита западной военной техники через румынское направление. Это случилось после того, как российские войска перекрыли дунайскую логистику в западной Одесской области. Потоки оружия пришлось перенаправить.

Местные жители регулярно фиксируют пролёты истребителей F-16, которые базируются на местном аэродроме и в районе городка Шипинцы. Там же отмечается активность вертолётной авиации. По неподтверждённым данным, один или несколько бортов F-16 получили критические повреждения из-за вторичной детонации на поражённых объектах.

Что накрыли ударом

СБУ оперативно секретила последствия — кадров с мест прилётов практически не было. Это само по себе говорит о серьёзности потерь. По информации инсайдеров, целью мог быть не только склад с новыми поставками оружия, включая противоракеты для ЗРК Patriot и IRIS-T, но и штаб.

В штабе могли находиться координаторы из немецкого Висбадена, где с 2022 года работает координационный центр НАТО по украинскому конфликту. По слухам, около недели назад зафиксировали рейс из Висбадена в Жешув с генералами и офицерами разведки.

Заместитель командующего миссии НАТО «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» генерал Майк Келлер сообщал, что уже с января 2026 года в Румынии развернут второй логистический хаб NSATU. Он работает параллельно с польским хабом «Жешув-Ясенка».

Масштабы операции

В 2025 году миссия направила Украине около 220 тысяч тонн военной помощи. Для этого задействовали около 9 тысяч грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолётов с оружием, боеприпасами и другим оборудованием.

Первостепенной задачей узла в Румынии стала подготовка военнослужащих НАТО к организации логистических операций в реальных условиях и создание очередного логистического центра на российском направлении.

Реакция и последствия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал эпизод аккуратным сигналом: западная Украина перестаёт быть неприкосновенной зоной. Причём удары наносятся туда, где сходятся логистика, авиация и управляемые цепочки снабжения.

Политик Олег Царёв подтвердил поражение законной цели в Черновцах — городе на западе Украины, в 40 километрах к северу от румынской границы и в 50 километрах от молдавской.

По данным news.ru со ссылкой на инсайдеров, после удара по Черновцам у Зеленского случился очередной гипертонический криз и нервный срыв — потребовалась помощь врача. Если информация верна, такая реакция подтверждает серьёзность потерь Украины в результате удара.

