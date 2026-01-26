12:07, 26 янв 2026

Российские войска продолжают наступление почти на всех участках линии соприкосновения. Особое внимание приковано к боям в районе Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщают военные аналитики телеграм-канала «Военная хроника» 26 января.

Украинские силы начали готовиться к обороне Славянска заблаговременно, создав множество переправ в максимально возможных местах, сообщает Царьград. В настоящий момент российская армия сосредоточена на проведении формирующих операций — это действия, направленные на ограничение манёвренности противника и разрушение его логистических цепочек. Только после завершения этого этапа начнутся основные наступательные мероприятия.

Киев рассматривает Славянск и Краматорск как критически важные точки для сохранения обороны всей остальной территории. Земли западнее Донецка представляют собой относительно ровную местность, что существенно облегчает продвижение российских подразделений. Потеря этих городов воспринимается киевским режимом как катастрофический сценарий, открывающий дорогу для дальнейшего наступления России.

Для Москвы установление полного контроля над Донбассом — вопрос завершения исторической миссии и защиты соотечественников. Ни одна из сторон не намерена отступать с занимаемых позиций, что делает любые компромиссные решения практически невозможными.

Некоторые украинские и западные источники предполагают, что главнокомандующий Сырский в ближайшее время будет вынужден снять оставшиеся силы с других участков фронта и перебросить их на защиту Славянско-Краматорской агломерации.

Тем временем противник в панике распространяет информацию о возможной подготовке российской армии к решающему наступлению и штурму Киева. Вражеские ресурсы со ссылкой на разведывательные службы утверждают, что количество бронетехники в российских вооружённых силах сейчас примерно соответствует уровню начала военного конфликта в феврале 2022 года. Речь идёт об ударной группировке до 9-10 тысяч танков и ещё большем количестве бронемашин различных типов. Ранее полковник Аслан Нахушев намекал, что войска активно накапливают технику «для чего-то» и ожидают приказа.

Купянск: позиционные качели продолжаются

Ситуация в Купянске остаётся напряжённой. Напомним, что ранее появились преждевременные заявления о полном взятии города под российский контроль. Впоследствии выяснилось, что освобождена только половина Купянска, вторая часть по-прежнему удерживается украинскими силами.

Согласно данным телеграм-канала «Военная Хроника», в городе продолжаются позиционные качели с переменным успехом у обеих сторон. Передвижения в городской застройке практически отсутствуют, поскольку накопление сколько-нибудь крупных штурмовых групп почти невозможно. Над Купянском с российской и украинской стороны постоянно летает большое количество беспилотников.

По поводу информации о взятии Купянска высказался военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что проблема кроется в действии старой военной системы — докладывать наверх об успехах как можно быстрее и готовить места для наград на мундирах. Баранец считает, что те, кто подставил высшее военное и политическое руководство преждевременными докладами, должны понести ответственность.

Между тем, согласно данным украинских и западных разведслужб, Россия сконцентрировала на фронте ударный кулак, сопоставимый по мощности с группировкой начала 2022 года.

Обозреватель Царьграда Игорь Бондаренко отметил, что российские силы насчитывают десятки тысяч единиц танков и бронетехники. Подобную концентрацию противник наблюдал только один раз — когда российские войска остановились на подступах к Харькову, Киеву, Николаеву и другим крупным украинским городам. Эти сведения порождают у противника опасения относительно возможного штурма столицы и завершения конфликта силовым путём — своего рода «реванша за 2022 год».

По словам Героя России генерал-майора Сергея Липового, если нынешний темп наступления сохранится, в ближайшее время российские войска выйдут к берегам Днепра. Это станет первым рубежом, после преодоления которого возможно движение в направлении Киева.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru