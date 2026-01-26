Путин принял тяжёлое решение. От новой ракеты не спастись

12:13, 26 янв 2026

В ночь на 20 января украинские СМИ забили тревогу: российские военные впервые применили модернизированный ракетный комплекс «Искандер-И» с боеприпасом, способным преодолеть тысячу километров. Москва неожиданно рассекретила своё новое оружие, что спровоцировало нервозность в штаб-квартирах Североатлантического альянса. Разбираемся, что именно так напугало Киев и европейские столицы.

Главная фишка нового российского снаряда — комплексная система преодоления современных ПВО, сообщает Царьград. Классические баллистические ракеты после выработки топлива превращаются в предсказуемые мишени. «Искандер-И» же остаётся полностью управляемым на протяжении всего полёта. Ракета получила модернизированный бортовой комплекс, который объединяет информацию от инерциальной системы, спутниковой навигации ГЛОНАСС и системы коррекции по рельефу TERCOM. Благодаря этому снаряд движется по траектории, которую можно менять в реальном времени.

Невидимка для старых радаров

Снаряд обладает пониженной радиолокационной заметностью за счёт специальных радиопоглощающих покрытий. Это делает его «призраком» для устаревших систем НАТО. Военные эксперты сравнивают «Искандер-И» с боевым роботом, который самостоятельно огибает зоны действия ПВО и выбирает идеальный угол атаки для гарантированного уничтожения цели.

Минобороны России пока официально не подтвердило использование этой ракеты на поле боя.

Что изменилось внутри

Инженеры, специализирующиеся на военных технологиях, считают, что конструкторам пришлось полностью переработать внутреннюю архитектуру системы. По информации западной прессы, ключевые новшества выглядят следующим образом.

Объём топливного заряда вырос на 10-15%, при этом само топливо заменили на более высокоимпульсный состав. Это позволило разогнать ракету до скорости М=7-9 (число Маха). Для поражения целей на максимальной дистанции применяется облегчённая боевая часть массой 300-350 килограммов вместо 700-800 килограммов у М-версии. Потерю веса компенсирует колоссальная кинетическая энергия удара.

Новый снаряд способен подниматься в апогее до 130 километров, выходя в ближний космос с минимальным сопротивлением воздуха. «Искандер-М» обычно ограничивался высотой в 50 километров. Время полёта на дистанцию тысячу километров составляет всего пять-восемь минут, что почти не оставляет времени системам раннего предупреждения.

Квазибаллистический кошмар НАТО

Российские аналитики предположили, что по Винницкой области могла быть запущена квазибаллистическая ракета 9М723-2. Её «сердце» — высокоимпульсный тяжёлый заряд РДТТ (ракетного двигателя твёрдого топлива), разгоняющий снаряд до гиперзвуковых скоростей. Конструкция позволяет выполнять манёвры с перегрузками до 25-30 g, а по некоторым данным — до 230 единиц в отдельных узлах. Это делает ракету неуязвимой для механического перехвата.

Почему новый российский снаряд вызвал такую панику у Киева и НАТО? Перехват 9М723-2 практически невозможен. Термин «квазибаллистическая ракета» означает, что боеприпас лишь частично подчиняется законам классической баллистики. Обычная ракета летит по предсказуемой дуге, как брошенный камень. 9М723-2 движется по ломаной траектории.

Непредсказуемый полёт

Ракета следует сложной комбинированной траектории: после резкого старта выходит в стратосферу, где совершает серию манёвров. На финальном этапе снаряд пикирует на цель под углом, близким к 90 градусам, на скорости около 3000 метров в секунду.

Западные системы ПРО типа Patriot PAC-3 рассчитаны на перехват целей, летящих по предсказуемым баллистическим кривым. Однако 9М723-2 использует целый арсенал средств преодоления, помимо корректируемой траектории. Ракета несёт до шести ложных целей, которые отделяются на финальном участке. Встроенные модули радиоэлектронной борьбы глушат головки самонаведения противоракет. На терминальном участке снаряд совершает случайные колебания курса, что делает прямое попадание технологией hit-to-kill, используемой в PAC-3, практически нереализуемой задачей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru