"Генерал Путина", о котором говорит весь мир. Кто он?

12:19, 26 янв 2026

Западные аналитики пристально изучают состав российской делегации на мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине. В центре внимания оказался 64-летний глава Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, представляющий Москву на встречах в Абу-Даби.

Марк Галеотти, внештатный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, ранее работавший в России, опубликовал в издании The Spectator материал о российском военачальнике. Эксперт подчеркнул, что Костюков является кадровым офицером разведки, назвав его «шпионом» для усиления эффекта.

Галеотти привел оценку европейского чиновника, неоднократно встречавшегося с Костюковым: «Жесткий, но искушенный человек, который смотрит на мир реалистично». Российский источник охарактеризовал генерала как представителя «традиции генералов-ученых», способных исполнять распоряжения, но интерпретировать их «с определенным изяществом».

По версии западного аналитика, назначение Костюкова главой делегации в Абу-Даби связано с его достижениями последних лет. Генерал курировал несколько направлений деятельности Главного управления Генштаба и справлялся с задачами результативно.

Галеотти считает выбор Костюкова знаковым решением. Вместо дипломата, такого как помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, или бизнесмена Кирилла Дмитриева, Владимир Путин направил военного. Это, по мнению эксперта, демонстрирует: основным предметом обсуждений остается вопрос о передаче оставшихся районов Донецкой области.

«Принимая во внимание, что Путин продолжает настаивать на территориальных уступках, которые большинство украинцев посчитает унизительными, именно сочетание этих качеств потребуется для преодоления нынешнего дипломатического тупика», — заключает Марк Галеотти.

Влияние Костюкова признают и в Германии. Немецкое издание Die Zeit после объявления состава российской делегации отметило: «Россия отправляет влиятельных военных, включая могущественного начальника военной разведки ГРУ Игоря Костюкова».

Путин принял тяжёлое решение. От новой ракеты не спастись

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
