12:26, 26 янв 2026

Украинская и западная разведки зафиксировали беспрецедентное скопление российской ударной группировки на фронте. По оценкам противника, масштаб сконцентрированной техники сопоставим с началом 2022 года, что вызывает опасения силового сценария завершения конфликта.

Обозреватель Царьграда Игорь Бондаренко сообщает, что украинские и западные спецслужбы зафиксировали масштабную концентрацию бронетехники. По его словам, подобное они наблюдали только один раз — когда российские войска остановились на подступах к Харькову, Киеву, Николаеву и другим крупным городам Украины. Эти данные породили у противника предположения о подготовке решающего удара по столице и возможном силовом завершении противостояния — своего рода «реванше за 2022 год».

Эксперты обращают внимание на возросший темп продвижения российских сил. Герой России генерал-майор Сергей Липовой ранее заявлял, что при сохранении текущих темпов наступления российские войска в ближайшее время могут выйти к берегам Днепра. Этот рубеж станет первым этапом перед потенциальным движением в направлении Киева.

На Харьковском направлении активность российских подразделений заметно возросла. Применение термобарических снарядов тяжёлых огневых систем увеличилось вдвое. Министерство обороны России подтвердило восстановление полного контроля над населённым пунктом Старица. Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что Харьковский фронт всё активнее приходит в движение, а освобождение Старицы стало очередным подтверждением этой динамики.

Параллельно продолжаются интенсивные столкновения на Краснолиманском, Красноармейском и Славянском направлениях. Российские войска планомерно улучшают свои позиции, расширяют зоны контроля и проводят зачистку укреплённых пунктов противника, создавшего многоуровневую оборону.

Однако наряду с силовым вариантом развития событий эксперты рассматривают и дипломатический сценарий. Военный аналитик Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный штаб», высказал идею возможного обмена территориями. Он отмечает, что даже при продолжении конфликта в течение нескольких лет перспективы форсирования Днепра остаются крайне ограниченными из-за сложности этой военной задачи. В этой ситуации единственным выходом может стать дипломатия в формате территориального обмена.

По мнению Дегтярёва, если война продолжится и российская армия полностью освободит территории ДНР и Запорожской области, то на Херсонскую область могут обменять территории, которые будут взяты к тому моменту в Днепропетровской, Харьковской или Сумской областях. Эту гипотетическую схему можно условно обозначить формулой «Меняем Харьков на Херсон».

Складывается неоднозначная картина возможного развития ситуации. Разведка противника и ряд российских военачальников указывают на накопленный потенциал для масштабного силового давления, включая возможное возобновление ударов по столице Украины. Этот сценарий рассматривается как своеобразный «реванш за 2022 год». С другой стороны, трезвая оценка географических и тактических сложностей, особенно в отношении Херсонского направления, подталкивает часть экспертов к мысли о более вероятном затяжном позиционном противостоянии с последующим дипломатическим урегулированием через территориальный обмен.

Какой из этих вариантов — решительное наступление или длительная позиционная борьба с переходом к переговорам — станет реальностью, покажет ближайшее время. Пока же на фронте продолжаются активные боевые действия на нескольких направлениях одновременно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru