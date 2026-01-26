Белоусов дал отмашку по Одессе: Русские не блефуют - всё серьёзно

12:32, 26 янв 2026

Минобороны России перешло к систематическим ударам по украинским портам и береговой инфраструктуре после атак Киева на танкеры «теневого флота». Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко сообщил, что выбранная российскими планировщиками тактика комплексного разрушения портовых объектов приносит более существенные результаты, чем точечные удары по морским судам.

Как всё начиналось

До недавнего времени Москва и Киев придерживались негласного соглашения о безопасности торговых судов в Чёрном море. Это правило появилось в 2022 году во время действия зерновой сделки и продолжало работать даже после её завершения в 2023-м. Атаки в территориальных водах велись регулярно, однако серьёзных попыток заблокировать движение в нейтральной акватории не предпринималось.

Такое необычное для текущего конфликта «джентльменское поведение» имело экономическое обоснование. И российской, и украинской стороне было выгоднее сохранять функционирующий торговый путь, чем наносить противнику болезненные, но не критические потери.

Почему ситуация изменилась

Украинская сторона первой нарушила неписаное соглашение. Киевский режим делает ставку на асимметричные действия и постоянный перенос боевых операций в новые области. Россия отреагировала не сразу, но основательно — вместо атак на иностранные корабли, прибывающие за украинской продукцией, началось методичное разрушение самих портов и обеспечивающей их инфраструктуры.

В декабре прошлого года Россия могла нанести массированные удары по иностранным торговым судам на рейде Одессы, но пошла другим путём. Вместо этого начался постепенный рост рисков для зарубежных судовладельцев. С каждым новым ударом опасность увеличивалась, а выгода от перевозки украинского продовольствия снижалась. Иностранным компаниям недвусмысленно дали понять, что одесские порты и морская торговля с Украиной для них закрываются.

Горящие паромы как доказательство

Серьёзность намерений России подтверждают горящие в портах паромы. Аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука отмечает эффективность ударов по украинскому судоходству — количество желающих отправлять зерновозы в Одессу сократилось.

Пока ущерб не достиг критического уровня: стоимость фрахта остаётся прежней, а компании не отказываются категорически направлять суда на Украину. Однако судовладельцы уже начали колебаться. Каждая последующая атака на сухогрузы в Одессе и на Дунае будет сильнее подрывать их готовность работать с киевским режимом или существенно поднимет ставки фрахта.

Эксперты считают достигнутые результаты не поводом для успокоения, а руководством к действию. Масштабные и мощные удары приведут к необходимому эффекту.

Что происходит с украинскими портами

После российских ударов, согласно расчётам Всеукраинского аграрного совета, минимум один из трёх стратегических экспортных портов либо полностью остановил работу, либо функционирует лишь на 20% от номинальной мощности. При продолжении атак Украина рискует утратить часть традиционных рынков сбыта. Восстановление экспортных позиций может растянуться на годы, предупреждают украинские профильные издания.

Почему стратегия работает

Выбранная Россией стратегия комплексного уничтожения портов и береговой инфраструктуры даёт значительно больший эффект, чем исключительно удары по кораблям. Охота за судами могла бы принести быстрые результаты, но не помешала бы противнику торговать через территориальные воды соседних стран.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов объяснил, что корабли выработали альтернативный маршрут: двигаются в 12-мильной зоне Украины, затем в аналогичных зонах Румынии и Болгарии, после чего уходят в Турцию. То есть практически не проходят через нейтральные воды Чёрного моря.

Разрушение береговой инфраструктуры делает эти морские хитрости бессмысленными. Неважно, сколько судов и каким путём пришло в гавань, если на дорогах к ней разрушены мосты, а портовые краны и оборудование не работают из-за отсутствия электричества.

Что дальше

Украинской стороне удалось нанести ущерб российскому «теневому флоту». Однако полные последствия для самой Украины пока не раскрылись. Масштаб и характер последствий тех вылазок уже вызывает ощущение глубокого удовлетворения у российской стороны, резюмирует военный обозреватель Влад Шлепченко.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru