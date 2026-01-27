Сводка с фронтов СВО 27 января: Началось наступление на Дружковку. Плохие вести пришли сразу с **** направлений с фронта

11:43, 27 янв 2026

Российские военные ведут активные боевые действия на нескольких направлениях фронта. Об этом 27 января 2026 года сообщает телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные с линии соприкосновения.

В настоящий момент российские подразделения проводят операции в районе Константиновки, где противостоят им 28-я бригада ВСУ и бригада «Лють», сообщает Царьград. Противник успел создать в этой зоне укрепленный оборонительный рубеж, однако российским войскам удалось охватить город с флангов через Ильиновку и Новодмитровку.

Наступление на Дружковку

Активизировались боевые действия в районе Софиевки. Оттуда российские силы продвигаются к Дружковке вдоль речного русла Полтавки. Одновременно военнослужащие форсировали реку Казённый Торец и начали бои за село Торецкое.

Штурмовые подразделения закрепились на южных окраинах Новопавловки. После завершения боев за Торецкое планируется установить контроль над высотой 190 метров, что позволит обеспечивать огневую поддержку дальнейшего продвижения через Павловку к населенным пунктам Приют и Торское. В этих селах расположены 33-я, 157-я и 117-я бригады ВСУ.

После выполнения поставленных задач российские войска планируют выйти к Новогригоровке и Райскому — двум населенным пунктам, которые рассматриваются как последний оборонительный рубеж ВСУ перед Дружковкой. К Дружковке также движутся подразделения группировки войск «Юг», что создает предпосылки для формирования второго кольца окружения Константиновки и охвата Алексеево-Дружковки вместе с более чем десятком небольших населенных пунктов.

Штурм Лимана

Части группировки войск «Запад» начали операции в городской черте Лимана, атакуя ключевые оборонительные позиции противника. Штурмовые группы 25-й армии входят в город со стороны поселка Масляковка, используя для маскировки густые лесные массивы национального природного парка «Святые горы», которые тянутся до железнодорожной станции Медовый и Ямполя.

Бои идут в районе автостанции, пожарной части, а также на улицах Циолковского и Гвардейской в микрорайоне Коммунальном. Противостоят российским военным 63-я и 119-я бригады территориальной обороны ВСУ. Восточная часть Лимана со стороны Торского и Заречного защищена укрепленным узлом обороны, организованным в зданиях районной больницы, изолятора и полуразрушенных многоквартирных домов на улице Пушкина. Российские войска применяют для подавления этих укреплений артиллерию и авиационные средства поражения.

Параллельно ведется охват Лимана с северо-западного направления через леса в районе Дибровы. Там российские подразделения выбивают формирования 117-й бригады территориальной обороны ВСУ из лесных укрытий. Это должно обеспечить продвижение к железнодорожной станции Брусин и населенным пунктам Старый Караван и Брусовка.

Значение железнодорожного узла

Лиман представляет стратегический интерес из-за наличия одной из крупнейших в регионе железнодорожных сортировочных станций и локомотивного депо. После перехода города под контроль российских войск и его вывода в тыловую зону железнодорожный узел может быть восстановлен и использован для логистического обеспечения операций на Днепропетровском или Харьковском направлениях.

Общая динамика наступления

По информации украинского телеграм-канала «Картель», только в декабре российские войска продвинулись на территории около 500 квадратных километров. Темпы продвижения составляют примерно 35 квадратных километров в сутки. За весь прошлый год было освобождено более 4300 квадратных километров территории. С учетом Крыма под контролем России находится каждый пятый километр украинской территории, как отмечают в информационных каналах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru