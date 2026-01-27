Все новости Уфы и Башкортостана
Одесса полыхает – очень жирные цели: 400 ракет, "которых нет", рванули Украину. Километровые столбы огня привели в ужас Румынию

11:49, 27 янв 2026

Российские войска провели масштабную атаку по территории Украины. Основной удар пришелся на Одесскую область и причерноморские порты. О массированных ударах сообщают украинские мониторинговые ресурсы и местные власти.

Одесские порты под огнем

Минувшей ночью главной целью российских военных стали порты Одесской области. Беспилотники «Герань» наносили удары по складским помещениям, портовой инфраструктуре и судам, которые используются для транспортировки вооружений и экспортной продукции, сообщает Царьград.

Атакам подверглись порты Затока, Черноморск и Лиманы, а также стоящие в них суда. Операция продолжалась около двух часов практически без перерывов. По данным мониторинговых каналов, в районе одесского порта наблюдалось сильное зарево с вторичными детонациями.

Масштаб возгораний оказался настолько значительным, что столбы пламени были видны с румынского побережья. Местные источники указывают, что часть пожаров возникла из-за работы украинской системы ПВО.

Новые беспилотники над Киевом

Параллельно с ударами по Одессе российский разведывательный беспилотник совершил длительную операцию над Киевом. Аппарат находился в воздухе более четырех с половиной часов, ведя съемку украинской столицы.

По информации источников, использовались новые беспилотники БМ-35, оснащенные терминалами Starlink. Аналогичные устройства ранее фиксировались над Днепропетровском. Дрон работает на бензиновом двигателе и способен действовать на расстоянии до 500 километров.

Спутниковая связь существенно затрудняет подавление таких беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы. Устройство может передавать видео и координаты в режиме реального времени, что позволяет координировать удары.

Харьков остался без света

Серьезный удар был нанесен по Харьковской области. По данным местного руководителя Олега Синегубова, 80 процентов Харькова и области лишились электроснабжения после комбинированной атаки.

Синегубов подтвердил использование реактивной артиллерии и дронов-камикадзе. Власти работают практически круглосуточно для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Удары наносились по приграничным районам системами залпового огня «Смерч» или «Вепрь». Под обстрел попала энергетическая инфраструктура, а также районы, откуда осуществляются пуски украинских дальнобойных беспилотников.

Атаки по южным регионам

В Николаевской области после ударов в нескольких населенных пунктах отключилось электричество. По предварительным данным, целью стала электростанция в Трихатах Николаевского района. Повреждены воздушные линии электропередач и подстанция на 35 и 150 киловольт.

Взрывы прогремели в Кривом Роге и Херсонской области. После атак беспилотников в ряде районов пропало электроснабжение. Мониторинговые ресурсы фиксировали движение дронов даже в районе Ковеля Волынской области.

Изменение тактики

Военные эксперты отмечают размывание понятия безопасного тыла. Если раньше относительно безопасной считалась зона в 15 километрах от линии фронта, то теперь даже 50-100 километров не гарантируют защиты от ударов.

Появление дальнобойных FPV-дронов, высокоточной реактивной артиллерии и беспилотников типа «Герань» сделало опасным даже простое передвижение с боеприпасами. Особенно критична ситуация для украинской стороны, которая зависит от зарубежных поставок.

Заявления украинских военных

Представители украинских Вооруженных сил сделали несколько примечательных заявлений. В частности, украинские ресурсы признали, что пуски ракет «Калибр» велись в том числе с подводной лодки проекта «Варшавянка», которую ранее объявляли уничтоженной.

Начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Игнат сообщил, что с начала конфликта по территории страны было выпущено 412 ракет Х-22 и Х-32. За все время удалось сбить только 12 таких ракет. Примечательно, что в 2022 году украинские власти заявляли о том, что эти ракеты у России закончились.

