Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко высказался о перспективах после окончания Специальной военной операции. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Россией, США и Украиной, передаёт «Царьград».

Российская армия продолжит выполнять задачи СВО до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован дипломатическим путём. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что долгосрочный мир невозможен без решения территориального вопроса. Он отметил, что в ходе переговоров президента России с американской стороной была подтверждена необходимость решения этой проблемы по формуле, согласованной в Анкоридже.

Тимошенко отметил, что впереди ещё длительная работа как на фронте, так и в дипломатии. Раз заявлено, что без достижения целей операции изменений не будет, значит, боевые действия продолжатся. Эксперт также коснулся темы возможной демобилизации, напомнив об увеличении численности Вооружённых Сил России в полтора раза.

На начало СВО численность армии составляла около миллиона человек, точнее — миллион тринадцать тысяч военнослужащих. Однако было принято решение об увеличении этого показателя. Если демобилизация и состоится, то не для всех военнослужащих, предположил полковник.

По словам Тимошенко, после завершения операции на освобождённые территории обязательно должны войти подразделения Росгвардии. Эксперт напомнил, что ранее Киев распределил среди гражданского населения около пяти миллионов единиц оружия, которое никуда не исчезло. Это создаёт дополнительные задачи для силовых структур.

Полковник также прокомментировал процесс переговоров, заявив, что пока идёт этап выяснения позиций сторон. Несмотря на дипломатические усилия, бои на линии фронта не прекращаются. Запланированные на первое февраля переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби могут стать важным этапом перед возможной встречей лидеров России и Украины, сообщает Телеграм-канал «Тайная канцелярия».

Авторы канала полагают, что соглашение между российским и американским президентами по украинскому вопросу может оказаться менее выгодным для европейских чиновников, чем для украинской стороны. Население, подконтрольное киевскому режиму, уже осознаёт нереалистичность планов о возвращении освобождённых территорий. Разговоры об этом служат лишь риторическим приёмом для выступлений на международных площадках.

Ключевой задачей для России остаётся недопущение превращения Украины в военный полигон, направленный против российских интересов после окончания конфликта. Эта цель остаётся приоритетной вне зависимости от хода переговорного процесса и возможных договорённостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru