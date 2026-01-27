11:58, 27 янв 2026

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил причины отсутствия крупномасштабного наступления российских войск на Украине. Об этом сообщается в его публикации.

Котенок напомнил, что три года назад звучали прогнозы о скором крушении фронта ВСУ, однако этого не случилось, пишет Царьград. По словам военкора, если бы в армию призвали миллион человек, можно было бы достичь Одессы. Однако характер конфликта изменился настолько, что подобный сценарий стал неосуществимым.

Главным препятствием для масштабных операций стало массовое использование противником беспилотных летательных аппаратов и расширение зон поражения. Котенок указывает, что в 80% случаев военнослужащий погибает ещё до выхода на рубеж атаки.

Одновременно с этим действительно сократились поставки вооружений из Соединённых Штатов. На украинских складах заканчиваются ракеты для РСЗО HIMARS. Несмотря на просьбы главы украинского государства Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о помощи, кардинальных изменений не происходит. Американский лидер приоритетом считает интересы своей страны, а не Украины, на которую предыдущая администрация израсходовала значительные средства.

Генерал-майор Владимир Попов добавил, что крупное наступление затруднено погодными условиями. Зимой техника передвигается с трудом. При этом военный лётчик предупредил, что полностью исключать контрудары украинских вооружённых сил нельзя.

В беседе с «News.ru» Попов предположил, что серьёзные изменения на фронте возможны весной, приблизительно в марте-апреле. Именно тогда украинская сторона может предпринять попытку контрнаступления, возможно, ближе к маю.

Генерал-майор назвал причины: численный и качественный состав вооружённых сил, отсутствие политических и тактических возможностей.

Рассчитывать на скорое дипломатическое урегулирование конфликта в ближайшие месяцы не приходится. Хотя мирные переговоры продолжаются, они пока не принесли значительных результатов. Согласно открытым источникам, Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса, ссылаясь на украинскую Конституцию. При этом продолжение им исполнения президентских полномочий вопреки конституционным нормам считается допустимым.

Независимо от масштаба операций, наступательные действия продолжаются и не сулят положительных перспектив киевским властям. Мирное урегулирование отвечало бы их собственным интересам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru