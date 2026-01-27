Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военкор Котенок с неожиданными вестями по СВО. То, о чём боялись спросить, раскрыто: Масштабного "контрнаступа" не будет?

Военкор Котенок с неожиданными вестями по СВО. То, о чём боялись спросить, раскрыто: Масштабного "контрнаступа" не будет?

11:58, 27 янв 2026

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил причины отсутствия крупномасштабного наступления российских войск на Украине. Об этом сообщается в его публикации.

Котенок напомнил, что три года назад звучали прогнозы о скором крушении фронта ВСУ, однако этого не случилось, пишет Царьград. По словам военкора, если бы в армию призвали миллион человек, можно было бы достичь Одессы. Однако характер конфликта изменился настолько, что подобный сценарий стал неосуществимым.

Главным препятствием для масштабных операций стало массовое использование противником беспилотных летательных аппаратов и расширение зон поражения. Котенок указывает, что в 80% случаев военнослужащий погибает ещё до выхода на рубеж атаки.

Одновременно с этим действительно сократились поставки вооружений из Соединённых Штатов. На украинских складах заканчиваются ракеты для РСЗО HIMARS. Несмотря на просьбы главы украинского государства Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о помощи, кардинальных изменений не происходит. Американский лидер приоритетом считает интересы своей страны, а не Украины, на которую предыдущая администрация израсходовала значительные средства.

Генерал-майор Владимир Попов добавил, что крупное наступление затруднено погодными условиями. Зимой техника передвигается с трудом. При этом военный лётчик предупредил, что полностью исключать контрудары украинских вооружённых сил нельзя.

В беседе с «News.ru» Попов предположил, что серьёзные изменения на фронте возможны весной, приблизительно в марте-апреле. Именно тогда украинская сторона может предпринять попытку контрнаступления, возможно, ближе к маю.

Генерал-майор назвал причины: численный и качественный состав вооружённых сил, отсутствие политических и тактических возможностей.

Рассчитывать на скорое дипломатическое урегулирование конфликта в ближайшие месяцы не приходится. Хотя мирные переговоры продолжаются, они пока не принесли значительных результатов. Согласно открытым источникам, Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса, ссылаясь на украинскую Конституцию. При этом продолжение им исполнения президентских полномочий вопреки конституционным нормам считается допустимым.

Независимо от масштаба операций, наступательные действия продолжаются и не сулят положительных перспектив киевским властям. Мирное урегулирование отвечало бы их собственным интересам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Полковник Тимошенко сказал, что будет после окончания СВО

Читайте также:

Полковник Тимошенко сказал, что будет после окончания СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
Читайте также

ВС России пошли в контрнаступление в Курской области — военкор Котенок сообщил, что русские уже вернули контроль над 4 населенными пунктами: враг такого не ожидал
Россия/мир
ВС России пошли в контрнаступление в Курской области — военкор Котенок сообщил, что русские уже вернули контроль над 4 населенными пунктами: враг такого не ожидал
«ВСУ применили HIMARS, колонна российских резервов уничтожена»: что ещё творится под Курском — кто должен нести ответственность за происходящее
Россия/мир
«ВСУ применили HIMARS, колонна российских резервов уничтожена»: что ещё творится под Курском — кто должен нести ответственность за происходящее
Зеленский отправил на фронт главкома ВСУ Сырского в надежде спасти ситуацию в Покровске — военкоры заценили
Россия/мир
Зеленский отправил на фронт главкома ВСУ Сырского в надежде спасти ситуацию в Покровске — военкоры заценили
Все силы ушли на Курск: военкор Котенок сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта — противник уходит из Угледара и Галицыновки
Россия/мир
Все силы ушли на Курск: военкор Котенок сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта — противник уходит из Угледара и Галицыновки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен