Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Киев бросает в мясорубку последние резервы - сотни погибших. "Лютый удар" по Украине уже нанесён

Киев бросает в мясорубку последние резервы - сотни погибших. "Лютый удар" по Украине уже нанесён

12:02, 27 янв 2026

Российские войска провели массированную атаку по украинским военным объектам и энергетической инфраструктуре. Удары нанесены по Полтаве, Краматорску, Харькову и другим городам. Об этом сообщает Минобороны РФ и российские военные источники.

События развивались после попытки украинских беспилотников атаковать объекты на территории России. Ночью несколько регионов РФ объявили воздушную тревогу. В Краснодарском крае и Ростовской области украинские БПЛА были перехвачены системами ПВО.

В ответ российская армия задействовала беспилотники «Герань», авиационные бомбы и реактивные системы залпового огня. Украинские телеграм-каналы зафиксировали взрывы в Сумах, Павлограде, Вольногорске, Пятихатках и Полтаве. Также сообщается об ударах по Запорожью, Славянску и Краматорску. В Одессе и Киеве включили сирены баллистической тревоги.

По данным российских источников, целями стали предприятия оборонного значения, военные городки и аэродромы в Броварах, Василькове, Борисполе и Вышгороде. Поступила информация об ударе по позициям ВСУ и железнодорожной станции в Лозовой Харьковской области.

Потери ВСУ и ситуация на фронте

Минобороны России сообщило об успехах группировки «Центр». За сутки в районах Гришино, Доброполья, Родинского, Новопавловки и Новоподгородного были поражены подразделения 11 бригад ВСУ. Потери украинской стороны составили около 400 военнослужащих, танк, 11 единиц бронетехники и артиллерийское орудие.

На красноармейском направлении российские войска продолжают наступление. На западном фланге идёт отсечение запорожской и днепропетровской группировок ВСУ, на северном — продвижение к Доброполью и Дружковке. Российские военные оценивают резервы противника как исчерпанные.

Группировка «Днепр» ведёт наступление на запорожском направлении у Приморского и Орехова. Погодные условия — снежные бури и сильный ветер — затрудняют применение украинских дронов. По данным российской стороны, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 50 военнослужащих, 11 транспортных средств, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ. До Запорожья остаётся около 20 км.

Удары по энергетике

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении промышленной подстанции в Полтаве. Возник пожар на трансформаторах, обеспечивающих электроснабжение заводов и авиационной инфраструктуры. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Краматорска. Всего, по сообщениям источников, было нанесено не менее 30 ударов по подстанциям, складам и аэродромам.

Обстрел Белгорода

24 января Белгород подвергся массированному обстрелу из американских РСЗО HIMARS. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры, крыш жилых домов и возгорании хозяйственной постройки.

Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, заявил, что удары по гражданским объектам демонстрируют нежелание украинской стороны вести переговоры. По его словам, в ответ на такие действия возможно применение новейших российских систем вооружения.

Военные источники подтверждают, что ночная атака 25 января стала ответом на обстрел Белгорода. Беспилотники поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают о серьёзных повреждениях на нескольких ключевых объектах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Военкор Котенок с неожиданными вестями по СВО. То, о чём боялись спросить, раскрыто: Масштабного "контрнаступа" не будет?

Читайте также:

Военкор Котенок с неожиданными вестями по СВО. То, о чём боялись спросить, раскрыто: Масштабного "контрнаступа" не будет?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
Читайте также

Порты, резервы и «упавшие обломки»: Ракеты передали ночной привет объектам ВСУ — куда прилетело в ночь на 8 сентября
Россия/мир
Порты, резервы и «упавшие обломки»: Ракеты передали ночной привет объектам ВСУ — куда прилетело в ночь на 8 сентября
«Переговорный перерыв» закончен, вся Украина сотрясается от взрывов, в РФ горят НПЗ — военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО 28 августа 2025 года
Россия/мир
«Переговорный перерыв» закончен, вся Украина сотрясается от взрывов, в РФ горят НПЗ — военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО 28 августа 2025 года
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль
Россия/мир
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль
Путин предупреждал - время пришло. Жесточайший ответ на ATACMS по Воронежу. Одессу "ровняют с землёй". Харьков, Чернигов и Сумы сдают России
Россия/мир
Путин предупреждал - время пришло. Жесточайший ответ на ATACMS по Воронежу. Одессу "ровняют с землёй". Харьков, Чернигов и Сумы сдают России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен