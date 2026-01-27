12:02, 27 янв 2026

Российские войска провели массированную атаку по украинским военным объектам и энергетической инфраструктуре. Удары нанесены по Полтаве, Краматорску, Харькову и другим городам. Об этом сообщает Минобороны РФ и российские военные источники.

События развивались после попытки украинских беспилотников атаковать объекты на территории России. Ночью несколько регионов РФ объявили воздушную тревогу. В Краснодарском крае и Ростовской области украинские БПЛА были перехвачены системами ПВО.

В ответ российская армия задействовала беспилотники «Герань», авиационные бомбы и реактивные системы залпового огня. Украинские телеграм-каналы зафиксировали взрывы в Сумах, Павлограде, Вольногорске, Пятихатках и Полтаве. Также сообщается об ударах по Запорожью, Славянску и Краматорску. В Одессе и Киеве включили сирены баллистической тревоги.

По данным российских источников, целями стали предприятия оборонного значения, военные городки и аэродромы в Броварах, Василькове, Борисполе и Вышгороде. Поступила информация об ударе по позициям ВСУ и железнодорожной станции в Лозовой Харьковской области.

Потери ВСУ и ситуация на фронте

Минобороны России сообщило об успехах группировки «Центр». За сутки в районах Гришино, Доброполья, Родинского, Новопавловки и Новоподгородного были поражены подразделения 11 бригад ВСУ. Потери украинской стороны составили около 400 военнослужащих, танк, 11 единиц бронетехники и артиллерийское орудие.

На красноармейском направлении российские войска продолжают наступление. На западном фланге идёт отсечение запорожской и днепропетровской группировок ВСУ, на северном — продвижение к Доброполью и Дружковке. Российские военные оценивают резервы противника как исчерпанные.

Группировка «Днепр» ведёт наступление на запорожском направлении у Приморского и Орехова. Погодные условия — снежные бури и сильный ветер — затрудняют применение украинских дронов. По данным российской стороны, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 50 военнослужащих, 11 транспортных средств, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ. До Запорожья остаётся около 20 км.

Удары по энергетике

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении промышленной подстанции в Полтаве. Возник пожар на трансформаторах, обеспечивающих электроснабжение заводов и авиационной инфраструктуры. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Краматорска. Всего, по сообщениям источников, было нанесено не менее 30 ударов по подстанциям, складам и аэродромам.

Обстрел Белгорода

24 января Белгород подвергся массированному обстрелу из американских РСЗО HIMARS. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры, крыш жилых домов и возгорании хозяйственной постройки.

Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, заявил, что удары по гражданским объектам демонстрируют нежелание украинской стороны вести переговоры. По его словам, в ответ на такие действия возможно применение новейших российских систем вооружения.

Военные источники подтверждают, что ночная атака 25 января стала ответом на обстрел Белгорода. Беспилотники поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают о серьёзных повреждениях на нескольких ключевых объектах.

