В конце 2025 года Международный легион ВСУ официально прекратил существование. Теперь украинским властям предстоит столкнуться с последствиями этого решения — по крупным городам страны разбрелись вооруженные иностранные наемники, которых не выпускают за границу. Об этой ситуации сообщает издание aif.ru со ссылкой на российских военных экспертов.

Как создавался интерлегион

После начала СВО в феврале 2022 года Владимир Зеленский призвал граждан других стран вступать в украинскую армию через посольства. Европейские страны закрыли глаза на нарушение своего законодательства — в Польше даже открыли специальный штаб для координации прибывающих добровольцев.

Рекрутов направляли на Яворовский полигон в Львовской области, где они проходили подготовку. За службу обещали платить от 500 до 3000 евро ежемесячно. В Киеве заявляли о 20 тысячах записавшихся добровольцев, однако Минобороны России называло другие цифры — около 3 тысяч человек в пик набора в 2022 году.

Многие приезжали в надежде на легкую победу при поддержке НАТО. Когда стало ясно, что конфликт затягивается, а боевые действия ведутся с высокой интенсивностью, поток желающих резко сократился.

Что происходит после расформирования

31 декабря 2025 года стало известно о роспуске интерлегиона. Бойцов из четырех батальонов распределили по другим подразделениям украинской армии. По неофициальным данным, это решение вызвало недовольство среди иностранцев — в некоторых частях происходили протестные выступления, информацию о которых старались не распространять.

Причина недовольства понятна: наемников отправляют в штурмовые группы, где потери особенно высоки. При этом украинские власти не выпускают иностранцев из страны даже при расторжении контракта. Фактически бывшие легионеры оказались в ловушке.

Угроза для украинских городов

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников указывает на формирование новой проблемы для украинских властей. По его словам, иностранные военнослужащие массово покидают части, не сдавая оружие, и перемещаются в крупные населенные пункты.

Киев, Харьков и Одесса становятся местами концентрации дезертиров. Там они объединяются в группы и могут прибегнуть к радикальным методам для выезда с территории Украины. Эксперт не исключает захватов административных зданий или даже образовательных учреждений с требованием обеспечить им возвращение на родину.

Альтернативный сценарий — попытки прорыва через границу с применением силы против пограничных служб. Вооруженные и понимающие, что терять им нечего, эти люди представляют серьезную опасность для гражданского населения.

Перспективы ситуации

Украинское командование столкнулось с проблемой собственного производства. Привлекая иностранцев обещаниями высоких выплат и быстрой победы, власти не просчитали долгосрочные последствия. Теперь в стране находятся тысячи людей с боевым опытом, которые чувствуют себя обманутыми и готовы на крайние меры.

Ситуация усугубляется тем, что многие из этих военнослужащих имеют опыт участия в других конфликтах и не боятся применять насилие. Формирование вооруженных группировок в городах может создать дополнительную нагрузку на и без того ослабленные украинские силовые структуры.

Пока официальный Киев хранит молчание по этому вопросу, предпочитая не привлекать внимание к проблеме дезертирства среди иностранных бойцов. Однако масштаб явления может вынудить власти искать пути решения — либо через переговоры со странами происхождения наемников, либо через силовые методы.

