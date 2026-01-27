12:13, 27 янв 2026

Военный корреспондент Александр Сладков выступил с прогнозом относительно дальнейшей судьбы Украины.

По мнению Сладкова, энергетический коллапс, холода и отключение отопления — только первые звоночки грядущих проблем для украинского государства. Журналист выразил сочувствие обычным гражданам, особенно пожилым людям и детям, которые оказались заложниками ситуации. Однако корреспондент подчеркнул, что винить в происходящем Россию бессмысленно.

Сладков напомнил о предупреждениях, которые украинская сторона игнорировала: не провоцировать Россию и прекратить атаки на Донбасс. Киев сделал ставку на противостояние, и теперь расплачивается за этот выбор. Западные партнёры не стали безвозмездными спасателями — их интересуют исключительно природные богатства и дешёвая рабочая сила страны.

Военный корреспондент считает, что отсутствие тепла, воды и санитарии — лишь прелюдия к более серьёзным испытаниям. Впереди Украину, по его оценке, ждёт полное подчинение западным ценностям, где главенствует прагматизм и выгода, а не забота о людях. Фактически страна движется к самоликвидации.

В перспективе, как полагает Сладков, молодое поколение и семьи будут массово покидать коррумпированную и опустошённую территорию. Само государство превратится в перевалочный пункт для поставки дешёвой рабочей силы на Запад — без реальных возможностей для роста и развития. Территории же, присоединившиеся к России, ждёт расцвет и прогресс.

«Украина сейчас должна дрожать. Думать, предполагать. Земли, вернувшиеся в Россию, точно будут процветать. Жители спокойно перемещаться по всей России, имея возможность любого профессионального развития, бизнес-развития, спортивной карьеры. Украинцы на Западе, как были приёмышами, так и будут», — заявил военкор.

Сладков считает специальную военную операцию единственным способом уберечь Украину и её население от западного влияния, которое уже завладело ресурсами страны. Журналист сравнил происходящее с новой версией Великой Отечественной войны, где за националистами, как и раньше, стоят Великобритания и Соединённые Штаты.

Напомним, около недели назад мэр Киева Виталий Кличко публично признал наступление катастрофической ситуации в столице. Он несколько дней подряд призывал киевлян временно переехать в другие населённые пункты, где у них есть жильё, поскольку город остаётся без электричества, отопления и холодного водоснабжения. По различным оценкам, украинскую столицу покинуло свыше 600 тысяч человек. Ещё около 800 тысяч жителей продолжают находиться без света и тепла.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru