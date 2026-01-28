Путин появился в Белом доме: Трамп повесил снимок с президентом России рядом с фотографией внучки

11:51, 28 янв 2026

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме совместную фотографию с главой российского государства Владимиром Путиным. Снимок появился в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией. Рядом висит другая фотография американского лидера с его внучкой. Об этом сообщила журналистка PBS News Hour Элизабет Ландерс в социальной сети X 28 января 2026 года.

На фотографии запечатлены два президента во время их летней встречи на Аляске. Снимок был сделан в рамках саммита, который прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон неподалеку от Анкориджа 15 августа 2025 года. В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса и перспективы совместных проектов. Оба лидера охарактеризовали итоги встречи как позитивные.

Американский президент рассказал, что фотографию ему прислал сам российский коллега. Трамп отметил, что этот человек проявляет к нему и к Соединенным Штатам большое уважение, но относится не столь почтительно к другим странам. Об этом сообщало издание ABC News.

Ранее, в ночь на 23 января, в Москве прошла встреча российского лидера со спецпредставителем Трампа по украинскому вопросу Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались порядка четырех часов. Российская сторона охарактеризовала их как содержательные, конструктивные и доверительные. Обсуждалась украинская тематика, Россия заявила о готовности войти в Совет Мира за счет замороженных в США активов.

После этого в Абу-Даби состоялась двухдневная встреча трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник ГУ Генштаба адмирал Костюков. Основной проблемой в ходе переговоров в ОАЭ стал территориальный вопрос.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru