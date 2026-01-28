Это "взрыв". Шутка Путина про Арктику привела Китай в восторг: правда США будет не до смеха

11:56, 28 янв 2026

Владимир Путин высказался о планах Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Шутка российского президента во время встречи со студентами МФТИ вызвала бурную реакцию в китайских СМИ. Издание Baijiahao восхитилось тем, как глава России уколол Вашингтон, не называя его прямо.

Арктика снова в центре внимания

С начала года Арктический регион оказался в фокусе международной политики, сообщает Царьград. Дональд Трамп открыто заявил о намерениях захватить Гренландию, что встревожило даже партнеров по НАТО. Остров формально принадлежит Дании — члену альянса, следовательно американский лидер признался в желании отобрать территорию у союзника.

Россия, имеющая собственные интересы в регионе, не осталась в стороне. Владимир Путин дважды комментировал ситуацию, и оба раза его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Первоначально президент неожиданно заявил, что принадлежность Гренландии — внутреннее дело США и Дании, в которое Москва не вмешивается.

Смех в зале и китайский восторг

Затем во время встречи со студентами МФТИ глава государства отметил растущий интерес к Арктике со стороны неарктических держав. Студенты отреагировали на эти слова громким смехом, а сам Путин улыбнулся. Он добавил, что ситуация выглядит забавно, однако имеет серьезное значение — ведь лидером освоения региона на протяжении десятилетий являлась именно Россия.

Китайское издание Baijiahao высоко оценило этот момент. По мнению журналистов КНР, российский лидер тонко уколол Соединенные Штаты, даже не упоминая их напрямую. Путин дал понять, что Вашингтон, не обладая существенным влиянием в Арктике, решил составить конкуренцию Москве через нарушение международного права — традиционный метод Запада.

Трамп временно отступил

Американский президент пока отказался от немедленной аннексии, но планы по включению острова в состав США остаются актуальными. Трамп объясняет необходимость расширения территорий защитой от угроз со стороны России и Китая, хотя ни Москва, ни Пекин не демонстрируют агрессивных намерений.

Прикрываясь мнимой опасностью, глава Белого дома отдаляет от себя союзников по НАТО. В альянсе и без того существуют разногласия по украинскому вопросу, а гренландский фактор усугубил противоречия. Для России, которую НАТО рассматривает как противника, эта ситуация может показаться выгодной.

Однако захват острова американцами несет риски. С территории Гренландии Пентагону будет проще атаковать российские подлодки и сбивать ракеты. Правда, и Россия окажется географически ближе к США. В такой перспективе Вашингтону точно будет не до шуток, считают китайские эксперты. Арктическое противостояние набирает обороты, и каждая сторона готовится отстаивать свои интересы в регионе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru