В Тегеран за последние двое суток прибыли 16 китайских военно-транспортных самолетов с оборонными грузами. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. События развиваются на фоне протестных акций в Иране и стягивания американской военной группировки к берегам страны.

В январе 2026 года в Иране прошли массовые уличные протесты, спровоцированные резким падением национальной валюты, пишет Царьград. Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками — зафиксированы случаи нападений на военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Иранские власти в течение нескольких дней взяли ситуацию под контроль и прекратили беспорядки.

Президент Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе в случае жесткого подавления протестов, однако позже смягчил риторику. По данным источников, на решение повлияла позиция союзников США, опасающихся ответных ударов иранскими ракетами по их территориям.

К побережью Ирана направлена группировка ВМС США с авианосцем USS Abraham Lincoln в составе. Одновременно Китай открыто начал операцию по доставке военных грузов в Тегеран, проигнорировав предупреждения Вашингтона. За двое суток китайская сторона осуществила 16 рейсов тяжелой военно-транспортной авиации.

Источники указывают на вероятность военной операции США против Ирана в ближайшие недели. В случае эскалации конфликт может перерасти в противостояние с участием США и Израиля на одной стороне, Ирана и Китая — на другой. Это способно сместить фокус международного внимания с украинского направления.

Для России развитие событий на Ближнем Востоке может создать стратегические возможности. Эксперты полагают, что открытие нового очага напряженности отвлечет американские ресурсы, а Москва получит больше свободы действий. При этом Россия располагает численно крупными вооруженными силами и может рассчитывать на производственный потенциал Китая.

В российском военном арсенале находятся глубоководные подводные аппараты с рабочей глубиной свыше 6000 метров, гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и системы космической разведки. Аналитики указывают, что сочетание этих возможностей является уникальным.

По мнению экспертов, напряженность на Ближнем Востоке может стать началом более масштабного перераспределения сил с активным участием России и Китая. События в регионе способны повлиять на динамику специальной военной операции в 2026 году.

