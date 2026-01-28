Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 28 января: Никаких контрнаступлений, ЛБС рушится. После доклада Герасимова из окопов пришла правда - "вам врут"

12:12, 28 янв 2026

Вчера начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отчитался об успехах российских войск на различных направлениях СВО. Практически сразу после этого в украинских военных телеграм-каналах появились публикации солдат, офицеров и военкоров с передовой, которые рассказали о реальной ситуации на линии боевого столкновения. По их словам, никакого контрнаступления нет, а фронт разваливается, пишет Царьград.

Прорыв к Новому Донбассу

На Дружковском направлении российские подразделения после захвата населенных пунктов Ивановка и Новое Шахово продвинулись к Новому Донбассу. Площадь продвижения составила около четырех квадратных километров. Украинские ресурсы с опозданием подтвердили эту информацию.

По данным украинских источников, российские военные активно проникают в Новый Донбасс, расположенный восточнее Доброполья. В населенном пункте уже фиксируются боевые столкновения. ВС России закрепились на ряде позиций восточнее, хотя ситуация в Новом Шахово и Ивановке остается неясной — вероятно, эти населенные пункты также перешли под контроль российских сил.

Ранее подразделения группировки «Центр» установили контроль над территориями Никаноровки и Дорожного, Софиевки, Новопавловки, Шахово, Маяка, Владимировки, Панковки и других населенных пунктов.

Киевская пропаганда недавно активно заявляла о том, что ВСУ перешли в контрнаступление, а российская армия якобы попала в окружение под Добропольем. В это же время российские войска продолжают освобождать один населенный пункт за другим в этом районе.

Бои в Константиновке

Российские штурмовые группы после продвижения юго-восточнее трассы Н-32 углубляются в центральную часть Константиновки. Действия ведутся небольшими группами с использованием разрушенных зданий и внутриквартальных проходов, что дает возможность расширять зону присутствия без лобовых атак.

Подразделения ВС России продвинулись до трех километров вдоль северного берега Клебан-Быкского водохранилища, постепенно увеличивая зону контроля на южном фланге Константиновки. Территории севернее остаются за противником и представляют собой очаговое присутствие ВСУ.

Российские штурмовые подразделения активизировали наступательные действия в направлении населенного пункта Бересток. Действия носят характер прощупывания обороны для выявления опорных точек и подготовки условий для последующего расширения зоны контроля, сообщает телеграм-канал «Донбасский Партизан».

Наступление на Славянск

Подразделения группировки войск «Юг» продолжают бои за высоты в районе юго-западной окраины Закотного, Кривой Луки и Резниковки. Российские военные продвинулись в Резниковке и южнее, заняв позиции противника, с которых он контратаковал российские подразделения в Резниковке и Кирово.

Ожесточенные встречные бои идут у юго-западной окраины Закотного, где противник контратакует с меловых высот со стороны Кривой Луки. Южнее Закотного ВС России продвинулись по балке в направлении Кривой Луки. Севернее Резниковки российские подразделения выбивают противника с господствующих высот над селом, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Южнее Резниковки противник выбит из района балки Сорочья. ВС России продвинулись в направлении леса Большой Волчий с востока и заняли молочно-товарную ферму у южной окраины села. Бои идут в районе высоты с отметкой 193,4 и леса Сорочий.

Юго-западнее леса Бабачий российские подразделения заняли высоты над южной частью Никифоровки и продолжают ожесточенные бои за нее. Противник пытается остановить продвижение российских войск массовым использованием ударных беспилотников, контратаками и просачиванием небольших пехотных групп.

Доклад Герасимова

Вчера начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. На одном из командных пунктов он заслушал доклад командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

В своем последующем докладе начальник Генштаба сообщил об успешном продвижении по направлению к Славянску, начале боев в Кутьковке и освобождении Купянска-Узлового.

По словам Герасимова, ВС России уничтожают на восточном берегу реки Оскол окруженные формирования ВСУ. ВС России успешно развивают наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. ВС России ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в национальном парке «Святые горы». В последующих сводках военные корреспонденты сообщили о начале штурма Лимана.

Признания с передовой

После доклада начальника Генштаба активизировались украинские военные корреспонденты, солдаты и офицеры, которые рассказали, насколько реально ухудшилось положение ВСУ за последнее время.

 

Один из украинских военкоров написал: «Фронт рушится. Не слушайте никого о каких-то контрнаступлениях, у нас нет кому это делать. Мне еще интересно, когда наши официальные источники признают потерю Гуляйполя? Русские уже штурмуют соседние деревни. Даже я уже признал это, держась до последнего».

Битва сверхдержав: Новый поворот СВО затмит всё. Кто выступит на стороне России?

