Военкор Сладков догадался: набок валят Украину. Всё. Россию не остановить

12:17, 28 янв 2026

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские войска продолжат операцию на Украине до полной победы. По его мнению, любая остановка приведет лишь к новым потерям в будущем, пишет Царьград.

Позиция без компромиссов

Сладков объяснил свою точку зрения жизненным опытом. Он уверен, что пауза в боевых действиях не принесет пользы России. Временное прекращение огня остановит гибель военнослужащих, но не обеспечит победу. А без достижения целей придется возвращаться к конфликту через полгода — в менее выгодных условиях.

Военкор считает единственным решением полное лишение Украины ресурсов и способности к сопротивлению. Он указал, что переговоры продолжаются, но президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает любые предложения. Даже идея главы украинской разведки о создании нейтральной зоны в Донбассе кажется Сладкову нереалистичной.

«Пока Украина не упадет набок, ничего не изменится», — резюмировал корреспондент.

Энергетический кризис и мобилизация

Украинская сторона выступила с предложением о паузе в ударах по энергетической инфраструктуре для проведения ремонтных работ. В Киеве без электричества, отопления и воды находятся 800 тысяч жителей, как сообщили местные власти. В это время Зеленский сначала находился в Швейцарии, затем отправился в страны Балтии, где выступал с резкими заявлениями в адрес России и Белоруссии.

Киевские власти развернули в городе «пункты несгибаемости» — мобильные укрытия с обогревом, горячими напитками и интернетом. Однако в соцсетях появились сообщения, что эти точки используются для мобилизации. Жители предупреждают друг друга, что там работают сотрудники территориальных центров комплектования и задерживают мужчин призывного возраста. Под прикрытием гуманитарной помощи власти пополняют армию.

Удары по инфраструктуре

Российские беспилотники нанесли удар по энергосистеме Краматорска — важного логистического центра украинских вооруженных сил в северной части ДНР. Две подстанции мощностью 110 киловольт загорелись после атаки, трансформаторное оборудование выведено из строя. Город и прилегающие территории остались без электроснабжения. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что отключения энергии негативно влияют на работу систем противовоздушной обороны, военных складов, связи и управления.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
