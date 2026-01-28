12:26, 28 янв 2026

Российские военные получили на вооружение новый тяжелый беспилотник «Упырь-18», способный доставлять противотанковые мины массой 10 килограммов на расстояние в несколько десятков километров. Об этом в конце января 2026 года сообщил военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько.

Появление нового дрона стало ответом на запрос военных, которые еще в декабре 2025 года обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему недостатка тяжелых беспилотников, сообщает Царьград. До этого момента российская армия испытывала сложности в противодействии украинским дронам типа «Баба-Яга» и «Вампир», а также не могла массово производить собственные FPV-дроны.

Технические характеристики

Новый «Упырь-18» получил 18-дюймовую раму и способен поднимать грузы массой до 10 килограммов. Это позволяет использовать в качестве боеприпасов противотанковые мины ТМ-62, которые стали основным средством поражения для российских штурмовых подразделений. Дрон может доставлять мины непосредственно на укрепленные позиции противника, что решает задачи, которые раньше требовали недельных боевых действий.

Помимо боевого применения, «Упырь-18» используется для снабжения передовых позиций. С декабря 2025 года в районе Купянска эти беспилотники доставляют необходимые грузы российским военным в условиях активных боевых действий.

Модернизация беспилотных систем

Параллельно продолжается совершенствование других типов российских дронов. БПЛА «Герань-2» получили новые возможности: ручное управление, ракеты класса «воздух-воздух», камеры видеонаблюдения и терминалы спутниковой связи Starlink. Модернизированные версии дронов БМ-35 уже применялись в боевых операциях, включая удар по нефтепроводу во Львовской области 27 января 2026 года.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что российские беспилотники, оснащенные терминалами Starlink, получили практически неограниченную дальность действия. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы не способны подавить такие дроны.

Реакция Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский публично обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с требованием отключить терминалы Starlink на российских дронах. Польский дипломат предупредил о возможных репутационных потерях для компаний Маска, если ситуация не изменится.

Однако украинский блогер Анатолий Шарий указал на противоречивость таких требований, напоминая, что украинские вооруженные силы полностью зависят от спутниковой связи Starlink для обеспечения собственных коммуникаций. Отключение системы нанесло бы критический ущерб украинской армии.

Эволюция дронов в военных действиях

Специальная военная операция радикально изменила подходы к ведению боевых действий. По оценкам экспертов, от 60 до 80 процентов ранений российские военные получали именно от украинских беспилотников в первый период конфликта. Противник создавал так называемые «зоны поражения», которые замедляли темп наступления и расширяли серую зону между позициями.

Переломным моментом стало появление российского FPV-дрона КВН («Князь Вандал Новгородский»), работающего по оптоволоконному каналу связи. Такие беспилотники оказались полностью защищены от систем радиоэлектронной борьбы и средств глушения сигнала, что дало российской армии технологическое преимущество.

Россия также модернизировала авиационные боеприпасы, создав корректируемые модули для авиабомб. Это превратило обычные фугасные авиабомбы в управляемое оружие с дальностью поражения до 200 километров, что стало бюджетной альтернативой крылатым ракетам. Реактивная артиллерия получила новую систему залпового огня «Вепрь», аналогичную американской HIMARS.

Ситуация на фронте

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в беседе с изданием Царьград отметил изменение ситуации на линии соприкосновения. По его словам, российские войска имеют преимущество как в артиллерии, так и в беспилотных системах. Украинское командование пытается усложнить продвижение российских подразделений, организуя упорное сопротивление при отступлении, однако эти усилия не приносят существенных результатов.

Шаландин указал на случаи окружения украинских подразделений и их последующего уничтожения. Такая тактика применялась как до новогодних праздников, так и в январе 2026 года. Превосходство в технике и вооружении позволяет российским войскам методично выполнять боевые задачи.

Массовое производство

Появление «Упыря-18» стало результатом государственной поддержки разработок, которые изначально создавались в полевых мастерских фронтовыми бойцами. То, что начиналось как кустарные изделия, получило промышленное внедрение и массовое производство. Это позволило решить проблему нехватки тяжелых беспилотников, которую военные поднимали на самом высоком уровне.

Дрон уже применяется в районе Константиновки, где с его помощью был уничтожен укрепленный блиндаж противника, который российские подразделения не могли взять в течение недели обычными методами. Возможность доставки тяжелых боеприпасов по воздуху существенно упрощает выполнение боевых задач и снижает риски для штурмовых групп.

Военные корреспонденты отмечают, что грузоподъемность в 10 килограммов открывает новые тактические возможности. Распространенные на фронте легкие FPV-дроны с грузоподъемностью 3-4 килограмма часто не справляются с поставленными задачами, особенно при необходимости уничтожения серьезно укрепленных позиций или бронетехники.

Перспективы развития

Появление «Упыря-18» вписывается в общую тенденцию развития российских беспилотных систем. Помимо увеличения грузоподъемности, продолжается работа над повышением дальности полета, улучшением систем наведения и защиты от средств противодействия. Интеграция спутниковой связи Starlink в некоторые типы дронов дала практически неограниченную дальность действия и полную защиту от радиоэлектронного подавления.

Российская армия постепенно решает проблему массовости производства дешевых FPV-дронов, которая долгое время оставалась слабым местом. Государственная поддержка разработок и внедрение промышленного производства позволяют быстро масштабировать успешные конструкции и оперативно реагировать на потребности войск.

Опыт специальной военной операции показал критическую важность беспилотных систем в современной войне. Дроны стали не просто вспомогательным средством, а полноценным родом войск, способным решать широкий спектр задач от разведки до доставки тяжелых боеприпасов. Страна, которая сможет обеспечить массовое производство качественных беспилотников различных типов, получает существенное преимущество на поле боя.

