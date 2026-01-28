12:33, 28 янв 2026

Москва провела серию демонстративных военных мероприятий в Японском море на фоне опасений о возможных действиях Токио в отношении Курильских островов. Операции прошли в начале и середине января 2026 года. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao и телеграм-канал «АБН24».

Китайские эксперты предупреждают: Япония может попробовать силой решить территориальный вопрос с Курильскими островами, которые находятся под контролем России более восьми десятилетий. Токио продолжает настаивать на своих правах на эти территории, но Москва неизменно отвергает любые попытки пересмотра их статуса.

Китайское издание Baijiahao указывает на тревожные признаки милитаризации региона со стороны Японии. Страна восходящего солнца наращивает военный бюджет, приобретает современное вооружение и регулярно проводит совместные учения с НАТО. Однако аналитики из КНР уверены: любая попытка захватить Курилы обернется для японцев катастрофой.

На островах размещена мощная военная группировка с современными ракетными системами, танками и артиллерией. В случае агрессии Россия может ответить высадкой на Хоккайдо или применением дальнобойного оружия, что поставит Японию в критическое положение.

На этом фоне Россия усилила присутствие в регионе. 7 января через Цусимский пролив прошло разведывательное судно проекта 864 «Меридиан». Корабль выполнил продолжительный маневр вокруг территорий, где находятся американская военная база и объекты материально-технического снабжения. Такой маршрут зафиксирован впервые.

Через две недели Минобороны России провело масштабную воздушную операцию. 21 января над нейтральными водами Японского моря выполняли полеты истребители Су-35С и Су-30СМ совместно со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. Операция продолжалась свыше 11 часов.

Телеграм-канал «Военная хроника» отмечает, что эти действия демонстрируют готовность России работать на всех направлениях одновременно, несмотря на проведение специальной военной операции. Москва показывает свое присутствие там, где затрагиваются ее интересы, включая Курильские острова.

Эксперты подчеркивают: чем активнее новое правительство Санаэ Такаити будет двигаться по пути милитаризации, тем жестче станут российские ответные меры. Количество полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95 может увеличиться, как и интенсивность других военных операций в регионе.

Китайские наблюдатели находятся в напряженном ожидании дальнейшего развития событий. Если Токио продолжит наращивать военную активность, японцы могут столкнуться с российскими самолетами и кораблями в непосредственной близости от своих берегов. Пока Москва ограничивается демонстрацией силы, но готова перейти к более решительным действиям при необходимости.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru