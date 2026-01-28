Все новости Уфы и Башкортостана
"Мне радикально не нравится происходящее": Советник Министра обороны вышел на связь. В СВО грядёт крутой поворот

12:40, 28 янв 2026

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» выступил в эфире «Радио НВ» 28 января 2026 года с заявлением о серьезных изменениях в ходе специальной военной операции.

Бескрестнов сообщил, что российская армия начала массово устанавливать системы спутниковой связи Starlink на беспилотные летательные аппараты, сообщает Царьград. По словам украинского эксперта, это уже приобретает серийный характер, что свидетельствует о технологическом рывке российской оборонной промышленности.

Советник министра обороны выразил беспокойство тем, что Россия оказалась способна быстрее внедрять и масштабировать технологические решения, несмотря на существующую бюрократию. Бескрестнов отметил парадоксальность ситуации, когда украинская сторона позиционирует себя как европейский технологический кластер, но уступает в скорости внедрения инноваций.

Особую тревогу у него вызывает перспектива применения Starlink для управления ударными беспилотниками в режиме реального времени. По его оценке, использование спутниковой связи обеспечивает четкий канал передачи видеоинформации и команд управления с территории России. Это фактически превращает любой ударный БПЛА в большой FPV-дрон с дальностью полета, ограниченной только запасом топлива.

Бескрестнов предупредил о потенциальной угрозе массированного применения беспилотников «Шахед» с возможностью точного наведения на цели благодаря онлайн-управлению. По его словам, одновременный запуск тысяч таких аппаратов с высокой точностью поражения может привести к катастрофическим последствиям для украинской стороны.

Советник министра обороны подчеркнул, что с первого дня фиксирует факты использования систем Starlink российской армией и считает это серьезной опасностью для Вооруженных сил Украины.

Россия начала "новую операцию"? Проект 864. Подняты ТУ-95МС: Китай в ожидании страшного. Внимание – на Японию

Россия начала "новую операцию"? Проект 864. Подняты ТУ-95МС: Китай в ожидании страшного. Внимание – на Японию
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
