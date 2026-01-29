Сводка с фронтов СВО 29 января: 10 дней до "вторжения ВСУ в Белгородчину". Тысячи боевиков у границы. Вспыхнули тяжелейшие бои

14:16, 29 янв 2026

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются активные боевые действия на нескольких направлениях. Военные корреспонденты со ссылкой на местные источники сообщают о значительном скоплении украинских военных вблизи российской границы в Белгородской области. Информация поступает от военных аналитиков и специалистов, которые фиксируют передвижение войск противника.

Обстановка на границе

Эксперты обращают внимание на концентрацию подразделений ВСУ недалеко от государственной границы, пишет Царьград. Военный писатель Алексей Суконкин распространил информацию о присутствии в районе Белгородского направления десантно-штурмовых частей украинской армии. По имеющимся данным, туда прибывают 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, которые ранее участвовали в событиях в Курской области, а также 148-я артиллерийская бригада.

Суконкин отмечает, что многие батальоны этих формирований длительное время не принимали участия в боевых действиях, вероятно, проходили восполнение и доукомплектование личным составом. Сейчас эти части могут быть задействованы для операций в приграничной зоне.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в комментарии для издания сообщил, что подобные соединения представляют собой оперативный резерв. Военачальник указал на то, что в тыловых районах украинской армии содержатся подготовленные части, о которых неоднократно говорилось ранее.

Факторы риска

Генерал Попов выделил два ключевых показателя, которые могут указывать на подготовку наступательных действий со стороны противника. Первый фактор касается расстояния размещения войск от границы. Если подразделения развернуты на удалении менее 100 километров от российской территории, это может свидетельствовать о планируемом ударе.

Второй момент связан с используемой техникой. Применение утепленных машин и советских танков, которые демонстрируют лучшую проходимость в зимних условиях и в период распутицы, также является косвенным признаком подготовки. При совпадении обоих факторов следует ожидать возможных действий со стороны ВСУ в период от десяти дней до месяца.

Военный эксперт подчеркнул, что противник может попытаться совершить очередное вторжение с целью отвлечения российских сил с Донецкого и Запорожского направлений, где оборона украинских войск испытывает серьезные трудности. Присутствие десантных частей может указывать на возможность проведения диверсионно-разведывательных операций в приграничной полосе.

Купянское направление

На Купянском участке фронта продолжаются интенсивные столкновения. Боевые действия ведутся как непосредственно в городе, так и в прилегающих районах. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что противник перебрасывает пехотные подразделения через реку Оскол в район Купянск-Узлового. Российские войска продвигаются в направлении населенного пункта Кутьковка, расположенного севернее Купянска.

Военный волонтер с позывным «Пионер» распространил оперативную информацию от военнослужащих, находящихся в Купянске. По его данным, группа украинских военных закрепилась в здании школы № 1, которая расположена напротив Центральной районной больницы. Из этой позиции ведется огонь по российским подразделениям. Волонтер призвал командование обратить внимание на эту точку и предпринять меры по ее подавлению.

Ранее сообщалось, что группа российских штурмовиков более месяца находится в окружении в здании ЦРБ, удерживая оборону. Противник предпринимал попытки штурма и применял реактивные системы залпового огня, однако российские военнослужащие продолжают удерживать позицию, несмотря на дефицит боеприпасов.

Сумское направление

На Сумском участке группировка войск «Север» сохраняет инициативу в Сумском и Глуховском районах. Российские подразделения наносят удары по позициям противника с использованием беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации.

Военные волонтеры канала «Два Майора» сообщили о переброске в Сумскую область дополнительных расчетов беспилотников 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ходе боевых действий российские военнослужащие уничтожили один из расчетов вместе с командиром взвода.

Также стало известно об уничтожении фургона с беспилотниками на границе Черниговской и Сумской областей. Помимо летательных аппаратов, в автомобиле находилась мобильная группа украинских военных. Российская разведка своевременно обнаружила передвижение и нанесла удар из реактивной системы «Торнадо-С» в районе населенного пункта Хильчичи, откуда регулярно запускаются дроны в направлении российских регионов. В результате удара грузовик с содержимым и личным составом был уничтожен.

Харьковское направление

На Харьковском участке группировка «Север» сообщает о тактических продвижениях в районе населенных пунктов Старица, Симоновка, Волчанские Хутора и Хатнее. Волчанские Хутора остаются местом наиболее интенсивных боев.

Военнослужащий с этого направления, ведущий канал «Без Ретуши», описал условия выполнения боевых задач. Он отметил сложности, связанные с низкими температурами, затрудненной логистикой и постоянным применением противником беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на это, российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи.

По информации военнослужащих десантных войск, ведущих канал «Архангел Спецназа», контроль над Симоновкой перешел к российским силам. Подразделения проводят зачистку остатков противника в населенном пункте. На восточном фланге освобождена Старица и часть прилегающих к селу лесополос. В районе Графского российские части вошли на северные окраины. Украинские войска наносят удары по коммуникациям и пытаются сдержать продвижение с опорой на южную часть Графского.

Военные аналитики ожидают дальнейшего движения в направлении Старого Салтова, где ранее располагалась важная переправа ВСУ. Со стороны Старицы прогнозируются боевые действия за населенный пункт Избицкое, а со стороны Симоновки — за Шестеревку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru