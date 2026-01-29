14:23, 29 янв 2026

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о дальнейших действиях российской армии в ответ на заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Зеленский продолжает призывать западных партнёров усилить давление на Россию, рассчитывая добиться мира на украинских условиях, сообщает Царьград. Одновременно он поставил перед новым главой оборонного ведомства цель — довести ежемесячные потери российских войск до 50 тысяч человек.

Соловьёв в ответ на эти планы обозначил три ключевых направления действий для российской армии. Первое — достичь превосходства в соотношении потерь, чтобы украинские силы несли большие потери, чем российские. Второе — полностью уничтожить энергетическую систему противника. Телеведущий напомнил, что Россия могла сделать это ещё в первую зиму конфликта, но воздержалась из гуманных соображений. Лишь сейчас российские войска всерьёз занялись разрушением энергетической инфраструктуры. Третье направление — перекрыть поставки западного оружия на Украину путём поражения всех судов, следующих в украинские порты и выходящих из них.

Позицию журналиста поддержал автор Telegram-канала Zлой Пруф️, который подчеркнул, что уничтожение украинской энергетики следовало провести ещё в 2022 году. По его мнению, паралич тыла неизбежно приводит к параличу фронта — без электроэнергии останавливаются заводы по производству дронов, ремонтные цеха и эшелоны с оружием не могут двигаться на передовую.

Разработчик беспилотников Алексей Чадаев ранее также указывал, что разрушение энергетической инфраструктуры — единственный способ обрушить украинский фронт. Постепенное вытеснение противника из укреплённых позиций требует слишком много времени и ресурсов.

Удары по атомным электростанциям исключены, поэтому российская армия последовательно выводит из строя подстанции на 750 киловольт, питающие АЭС, а также повреждает распределительные сети. От блэкаутов страдает гражданское население, вынужденное переносить холод в квартирах, однако, по мнению экспертов, других вариантов нет.

С августа прошлого года российские войска начали наносить удары по теплоэлектроцентралям и подстанциям с целью остановить работу военных предприятий. Европа предоставляет Киеву генераторы и продаёт электроэнергию, но при полном разрушении энергосистемы эти меры окажутся неэффективными. В декабре Зеленский предложил России «энергетическое перемирие», что говорит о серьёзности ущерба от российских ударов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru