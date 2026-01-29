Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Владимир Соловьёв ответил на фантазии Зеленского: вот, что будет дальше

Владимир Соловьёв ответил на фантазии Зеленского: вот, что будет дальше

14:23, 29 янв 2026

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о дальнейших действиях российской армии в ответ на заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Зеленский продолжает призывать западных партнёров усилить давление на Россию, рассчитывая добиться мира на украинских условиях, сообщает Царьград. Одновременно он поставил перед новым главой оборонного ведомства цель — довести ежемесячные потери российских войск до 50 тысяч человек.

Соловьёв в ответ на эти планы обозначил три ключевых направления действий для российской армии. Первое — достичь превосходства в соотношении потерь, чтобы украинские силы несли большие потери, чем российские. Второе — полностью уничтожить энергетическую систему противника. Телеведущий напомнил, что Россия могла сделать это ещё в первую зиму конфликта, но воздержалась из гуманных соображений. Лишь сейчас российские войска всерьёз занялись разрушением энергетической инфраструктуры. Третье направление — перекрыть поставки западного оружия на Украину путём поражения всех судов, следующих в украинские порты и выходящих из них.

Позицию журналиста поддержал автор Telegram-канала Zлой Пруф️, который подчеркнул, что уничтожение украинской энергетики следовало провести ещё в 2022 году. По его мнению, паралич тыла неизбежно приводит к параличу фронта — без электроэнергии останавливаются заводы по производству дронов, ремонтные цеха и эшелоны с оружием не могут двигаться на передовую.

Разработчик беспилотников Алексей Чадаев ранее также указывал, что разрушение энергетической инфраструктуры — единственный способ обрушить украинский фронт. Постепенное вытеснение противника из укреплённых позиций требует слишком много времени и ресурсов.

Удары по атомным электростанциям исключены, поэтому российская армия последовательно выводит из строя подстанции на 750 киловольт, питающие АЭС, а также повреждает распределительные сети. От блэкаутов страдает гражданское население, вынужденное переносить холод в квартирах, однако, по мнению экспертов, других вариантов нет.

С августа прошлого года российские войска начали наносить удары по теплоэлектроцентралям и подстанциям с целью остановить работу военных предприятий. Европа предоставляет Киеву генераторы и продаёт электроэнергию, но при полном разрушении энергосистемы эти меры окажутся неэффективными. В декабре Зеленский предложил России «энергетическое перемирие», что говорит о серьёзности ущерба от российских ударов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 29 января: 10 дней до "вторжения ВСУ в Белгородчину". Тысячи боевиков у границы. Вспыхнули тяжелейшие бои

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 29 января: 10 дней до "вторжения ВСУ в Белгородчину". Тысячи боевиков у границы. Вспыхнули тяжелейшие бои
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Не на фронте у нас беда": Соловьёв назвал главную проблему с СВО
Россия/мир
"Не на фронте у нас беда": Соловьёв назвал главную проблему с СВО
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
Россия/мир
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом
Россия/мир
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом
ВСУ вынуждены возвращаться в Донбасс из Курской области из-за успехов российской армии
Россия/мир
ВСУ вынуждены возвращаться в Донбасс из Курской области из-за успехов российской армии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен