"Беспросветный ужас": Бунты на Украине – началась резня и бойня. Вспыхнули Одесса, Киев, Львов. СБУ нашли "агентов путина" и "тайный орден"

14:31, 29 янв 2026

Украина погрузилась в хаос: без света и тепла люди вышли на улицы, а СБУ в это время ловит «агентов Кремля» с княжескими титулами. В Киеве, Одессе и Львове прошли стихийные акции протеста, а противостояние с сотрудниками ТЦК переросло в настоящие побоища.

Киев остался без всего

В столице Украины продолжаются массовые протесты, сообщает Царьград. Причина банальна — люди мерзнут в собственных квартирах без электричества, отопления и воды. Местные власти на жалобы отвечают коротко: уезжайте из города.

По различным оценкам, Киев уже покинули более 600 тысяч человек. Это без учета внутренних беженцев, которые когда-то приехали в столицу в поисках безопасности. Еще около 800 тысяч киевлян продолжают сидеть в холодных квартирах.

Сначала протесты были мирными — люди отказывались выходить на работу, блокировали дороги, в том числе для служебного транспорта. Экономике это нанесло серьезный удар.

Потом ситуация накалилась. Жители обвинили во всем президента Зеленского и его окружение. Власти попытались исправить положение, организовав в жилых кварталах «пункты обогрева» — палаточные городки с генераторами, которые привезли из Польши и Азербайджана.

Генераторы должны были достаться людям бесплатно, но почти сразу появились на торговых площадках по космическим ценам. Чиновники решили заработать даже на замерзающих согражданах.

Хуже того — по этим палаточным лагерям начали ходить сотрудники территориальных центров комплектования и «отлавливать» мужчин призывного возраста. Об этом сообщили местные блогеры.

Похожая картина наблюдается не только в Киеве, но и в большинстве крупных городов страны.

Народ взялся за оружие

Большинство стихийных восстаний связаны именно с действиями военкоматов. Хотя недовольство накапливалось давно.

«На Украине набирает обороты опасный тренд — противостояние беспределу ТЦК перерастает в ответную реакцию, когда граждане начинают применять все средства для самозащиты», — сообщает украинский телеграм-канал «Резидент».

В конце декабря в Днепропетровске произошла стрельба. Сотрудники военкомата и полиция застрелили мужчину, который пытался помочь другому человеку уйти от мобилизации. Он подрезал служебную машину ТЦК.

Полиция позже заявила, что убитый ранил ножом двух сотрудников военкомата. Записи с нательных камер, разумеется, «потерялись». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что СБУ тщательно скрывает информацию об атаках на военкоматчиков. Но таких случаев становится так много, что что-то все равно просачивается в сеть.

В Измаиле Одесской области военкоматчики пришли за автослесарем прямо на его рабочее место. Мужчина объяснял, что у него есть бронь, и просил дать время забрать документы. Вместо этого его попытались скрутить силой. На помощь пришли коллеги со СТО — на видео видно, как они избивают людей в форме металлическими трубами.

«Народ на Украине, несмотря на разное отношение к России, един в своей ненависти к ТЦК и украинской власти», — констатирует Лебедев.

В Харькове на глазах 70-летнего отца забрали его сына, который страдает астмой. Молодого человека отвезли в военкомат, минуя военно-врачебную комиссию, выдали форму и в тот же день отправили под Купянск. Отец долго не раздумывал — зарезал сотрудника ТЦК ножом.

В Черновцах женщины буквально вырвали из рук военкоматчиков очередного «добровольца». Судя по тому, что мужчина был без верхней одежды, его выволокли прямо с рабочего места на мороз.

На других записях видно, как за задержанного вступились несколько собак — они набросились на военкоматчиков, которые еле держались на ногах из-за гололеда.

ТЦК начали использовать дроны для поиска мужчин в населенных пунктах. Во Львове сотрудники военкомата избили ветерана ВСУ — показательный случай того, как власть относится к «своим». Зеленский официально продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

«Когда культура и историческая память не справляются со своей функцией предостережения, исчерпывающий ответ на вопрос, почему война это плохо, дают голод, холод, беспросветный ужас и ночные бомбардировки», — прокомментировал Лебедев.

На днях произошли новые инциденты — в Одессе напротив магазина «Свежее мясо» и во Львове, где военкоматчики переоделись в гражданское. В последнем случае один из сотрудников ТЦК погиб.

Лебедев сообщил, что военкоматы начали ловить людей возле пунктов раздачи воды в Николаевской области. В связи с этим все чаще появляются призывы к расправе над сотрудниками ТЦК, вплоть до применения огнестрела. Это уже не редкость — в сети появляются сообщения о ночной охоте на военкоматчиков с оружием и обстрелах их домов.

СБУ нашла «князя-террориста»

26 января военная контрразведка СБУ в Николаевской области отчиталась о задержании очередного «агента Путина». Им оказался 21-летний военнослужащий подразделения ПВО ВСУ. По версии спецслужбы, он передавал данные для ударов по аэродромам ВСУ «в обход» радаров и мобильных огневых групп.

Но настоящая сенсация случилась в Одессе. Там СБУ задержала «агентов ГРУ России», которые готовили теракты сразу в четырех регионах — Киеве, Чернигове, Умани и Одессе.

Главный фигурант оказался бывшим полицейским, а еще — «предводителем дворянства Юга Украины Его Величеством Князем Владимиром Долгоруцким-Аргутинским». С соответствующим удостоверением и гербом.

По легенде СБУ, 55-летний «князь» уволился из полиции, получил дворянский титул и устроился работать сторожем. В свободное время он «активно публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях». Там его якобы заметили кураторы из ГРУ и сразу предложили стать подрывником, пишет издание «ПолитНавигатор».

История выглядит настолько нелепо, что многие восприняли ее как очередную попытку СБУ показать бурную деятельность на фоне реального хаоса в стране.

