Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России

К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России

14:39, 29 янв 2026

Неуправляемый танкер Chariot Tide, вышедший из Ленинградской области, на протяжении недели держит в напряжении сразу три государства. Судно связывают с российским «теневым флотом». На фоне этого инцидента Великобритания и более десяти стран Евросоюза выступили с резким заявлением о намерении перекрыть Балтийское море для подобных кораблей.

Что случилось с танкером

У судна Chariot Tide отказал силовой агрегат, сообщает Царьград. Капитан был вынужден встать на якорь в марокканских водах, однако начавшийся шторм сорвал танкер с якорной стоянки. Корабль понесло в море, создавая угрозу столкновения с другими судами в регионе.

Испания неожиданно для западных партнёров не стала задерживать проблемное судно. Вместо этого его отбуксировали в безопасную зону. Сейчас обсуждается вопрос о доставке танкера в порт для проведения ремонтных работ двигателя.

Морские силы трёх стран на дежурстве

Испанская сторона направила к Chariot Tide шесть военных кораблей. Помимо этого, в районе инцидента несут дежурство военно-морские силы Марокко и Великобритании. Конечный пункт следования танкера остаётся неизвестным, поскольку данные о маршруте были скрыты — именно поэтому судно получило прозвище «зомби».

Подобные корабли в последние месяцы стали появляться всё чаще. Совсем недавно Франция при содействии Британии захватила один из нефтяных танкеров. Лондон не упускает случая создать проблемы для российской стороны.

Балтика закрывается?

Британия совместно с более чем десятью членами Европейского союза объявили о намерении блокировать Балтийское море для судов российского «теневого флота». Аналитики расценивают это как фактическое объявление морской войны.

В списке государств, присоединившихся к этой инициативе: страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Франция, Германия, Нидерланды и ряд других. Согласно их предупреждению, любое судно, которое меняет флаг, отключает системы опознавания или демонстрирует иное подозрительное поведение «зомби-корабля», будет подвергнуто задержанию.

Военный аналитик Юрий Баранчик считает происходящее крайне тревожным сигналом. По его словам, такой коллективный демарш выходит за рамки обычных санкций — это ультиматум с прямым применением силы, легализующий военно-экономическую блокаду в стратегически значимой зоне.

Репетиция блокады

Военный корреспондент Александр Коц предупреждает, что ситуацию с танкерами нельзя недооценивать. Захватывая подобные суда, альянс НАТО фактически отрабатывает сценарий морской блокады России в калининградском направлении. Это может стать предпосылкой для крупномасштабного конфликта. Наступило время для ответных действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

"Беспросветный ужас": Бунты на Украине – началась резня и бойня. Вспыхнули Одесса, Киев, Львов. СБУ нашли "агентов путина" и "тайный орден"

Читайте также:

"Беспросветный ужас": Бунты на Украине – началась резня и бойня. Вспыхнули Одесса, Киев, Львов. СБУ нашли "агентов путина" и "тайный орден"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Ошибка перед СВО дорого стоила России. Команда "огонь" дана поздно. В Лондоне уже сделали вывод
Россия/мир
Ошибка перед СВО дорого стоила России. Команда "огонь" дана поздно. В Лондоне уже сделали вывод
Удар Москвы ошеломил Эстонию: Таллин в ужасе срочно затыкает рот Киеву
Россия/мир
Удар Москвы ошеломил Эстонию: Таллин в ужасе срочно затыкает рот Киеву
В США нервно заерзали: российский корабль-разведчик появился у берегов Аляски
Россия/мир
В США нервно заерзали: российский корабль-разведчик появился у берегов Аляски
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
Россия/мир
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен