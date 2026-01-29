К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России

14:39, 29 янв 2026

Неуправляемый танкер Chariot Tide, вышедший из Ленинградской области, на протяжении недели держит в напряжении сразу три государства. Судно связывают с российским «теневым флотом». На фоне этого инцидента Великобритания и более десяти стран Евросоюза выступили с резким заявлением о намерении перекрыть Балтийское море для подобных кораблей.

Что случилось с танкером

У судна Chariot Tide отказал силовой агрегат, сообщает Царьград. Капитан был вынужден встать на якорь в марокканских водах, однако начавшийся шторм сорвал танкер с якорной стоянки. Корабль понесло в море, создавая угрозу столкновения с другими судами в регионе.

Испания неожиданно для западных партнёров не стала задерживать проблемное судно. Вместо этого его отбуксировали в безопасную зону. Сейчас обсуждается вопрос о доставке танкера в порт для проведения ремонтных работ двигателя.

Морские силы трёх стран на дежурстве

Испанская сторона направила к Chariot Tide шесть военных кораблей. Помимо этого, в районе инцидента несут дежурство военно-морские силы Марокко и Великобритании. Конечный пункт следования танкера остаётся неизвестным, поскольку данные о маршруте были скрыты — именно поэтому судно получило прозвище «зомби».

Подобные корабли в последние месяцы стали появляться всё чаще. Совсем недавно Франция при содействии Британии захватила один из нефтяных танкеров. Лондон не упускает случая создать проблемы для российской стороны.

Балтика закрывается?

Британия совместно с более чем десятью членами Европейского союза объявили о намерении блокировать Балтийское море для судов российского «теневого флота». Аналитики расценивают это как фактическое объявление морской войны.

В списке государств, присоединившихся к этой инициативе: страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Франция, Германия, Нидерланды и ряд других. Согласно их предупреждению, любое судно, которое меняет флаг, отключает системы опознавания или демонстрирует иное подозрительное поведение «зомби-корабля», будет подвергнуто задержанию.

Военный аналитик Юрий Баранчик считает происходящее крайне тревожным сигналом. По его словам, такой коллективный демарш выходит за рамки обычных санкций — это ультиматум с прямым применением силы, легализующий военно-экономическую блокаду в стратегически значимой зоне.

Репетиция блокады

Военный корреспондент Александр Коц предупреждает, что ситуацию с танкерами нельзя недооценивать. Захватывая подобные суда, альянс НАТО фактически отрабатывает сценарий морской блокады России в калининградском направлении. Это может стать предпосылкой для крупномасштабного конфликта. Наступило время для ответных действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru