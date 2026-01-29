14:46, 29 янв 2026

В российских войсках рядом с настоящими героями действуют командиры, чьи ошибки и махинации привели к потерям на фронте. Военные эксперты и корреспонденты называют имена генералов, которые стали символами провалов.

Конфликты последних лет показали две стороны высшего командования, пишет Царьград. Есть офицеры, подобные Анатолию Хрулёву, который в 2008-м в Цхинвале сам встал в строй. А есть те, о ком неловко вспоминать. Военкор Александр Сладков привел случай из 2023 года: во время мятежа ЧВК «Вагнер» один из генералов в столице сначала угостил сержанта чаем, а затем устроил разнос за то, что подчиненный забыл встать при появлении начальства.

Герой чеченских кампаний Геннадий Трошев открыто критиковал политические решения, которые оборачивались потерями личного состава. Особенно жестко он высказывался об Александре Лебеде и Хасавюртовских договоренностях, считая, что они дали террористам передышку.

Вадим Шамарин получил семилетний срок за махинации с закупкой радиостанций «Азарт». Сделка на миллиарды обернулась тем, что на передовой оказалось нерабочее оборудование — из-за сбоев связи гибли бойцы. До него его предшественник Халил Арсланов проходил по делу о хищении 6,7 миллиарда.

Сухраб Ахмедов, по информации военкоров, прославился тактикой лобовых атак. Штурмы под Павловкой и на Добропольском направлении завершились большими потерями при минимальном результате. Когда его сняли с должности, морская пехота встретила это с облегчением.

Главу кадрового управления Юрия Кузнецова задержали по подозрению во взятках. При обыске изъяли 100 миллионов наличными, иностранную валюту и драгоценности. Следствие считает, что он продвигал интересы бизнесменов в оборонной сфере перед началом и во время СВО.

Череда отставок других высокопоставленных военных — Журавлёва, Чайко, Дворникова, Мурадова — произошла после неудач на различных участках фронта. Их связывают с оперативными просчетами командования.

В России немало генералов-героев, но их судьбы зачастую складываются трагически — они погибают или оказываются на скамье подсудимых. Парадокс в том, что настоящий авторитет в войсках для системы оказывается опаснее провалов кабинетных начальников. Армия нуждается в объективной оценке действий командиров, а общество требует справедливости для тех, кто поставил личные интересы выше службы.

