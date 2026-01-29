Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В армии обосновались "генералы-катастрофы": Тревожные сигналы множатся

В армии обосновались "генералы-катастрофы": Тревожные сигналы множатся

14:46, 29 янв 2026

В российских войсках рядом с настоящими героями действуют командиры, чьи ошибки и махинации привели к потерям на фронте. Военные эксперты и корреспонденты называют имена генералов, которые стали символами провалов.

Конфликты последних лет показали две стороны высшего командования, пишет Царьград. Есть офицеры, подобные Анатолию Хрулёву, который в 2008-м в Цхинвале сам встал в строй. А есть те, о ком неловко вспоминать. Военкор Александр Сладков привел случай из 2023 года: во время мятежа ЧВК «Вагнер» один из генералов в столице сначала угостил сержанта чаем, а затем устроил разнос за то, что подчиненный забыл встать при появлении начальства.

Герой чеченских кампаний Геннадий Трошев открыто критиковал политические решения, которые оборачивались потерями личного состава. Особенно жестко он высказывался об Александре Лебеде и Хасавюртовских договоренностях, считая, что они дали террористам передышку.

Вадим Шамарин получил семилетний срок за махинации с закупкой радиостанций «Азарт». Сделка на миллиарды обернулась тем, что на передовой оказалось нерабочее оборудование — из-за сбоев связи гибли бойцы. До него его предшественник Халил Арсланов проходил по делу о хищении 6,7 миллиарда.

Сухраб Ахмедов, по информации военкоров, прославился тактикой лобовых атак. Штурмы под Павловкой и на Добропольском направлении завершились большими потерями при минимальном результате. Когда его сняли с должности, морская пехота встретила это с облегчением.

Главу кадрового управления Юрия Кузнецова задержали по подозрению во взятках. При обыске изъяли 100 миллионов наличными, иностранную валюту и драгоценности. Следствие считает, что он продвигал интересы бизнесменов в оборонной сфере перед началом и во время СВО.

Череда отставок других высокопоставленных военных — Журавлёва, Чайко, Дворникова, Мурадова — произошла после неудач на различных участках фронта. Их связывают с оперативными просчетами командования.

В России немало генералов-героев, но их судьбы зачастую складываются трагически — они погибают или оказываются на скамье подсудимых. Парадокс в том, что настоящий авторитет в войсках для системы оказывается опаснее провалов кабинетных начальников. Армия нуждается в объективной оценке действий командиров, а общество требует справедливости для тех, кто поставил личные интересы выше службы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России

Читайте также:

К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

В ВСУ признали, что их потери на фронте стали больше
Россия/мир
В ВСУ признали, что их потери на фронте стали больше
Честный и жесткий вердикт военкора Сладкова: Последний шанс России
Россия/мир
Честный и жесткий вердикт военкора Сладкова: Последний шанс России
На Украине раскрыли как "вагнеровцы", вооруженные только АК и саперными лопатками, "окружили и захватили Бахмут"
Россия/мир
На Украине раскрыли как "вагнеровцы", вооруженные только АК и саперными лопатками, "окружили и захватили Бахмут"
Катастрофа под Добропольем. Прояснилась участь генерала-катастрофы Ахмедова. Военкоры больше не скрывают
Россия/мир
Катастрофа под Добропольем. Прояснилась участь генерала-катастрофы Ахмедова. Военкоры больше не скрывают


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен