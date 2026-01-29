Все новости Уфы и Башкортостана
Что будет после победы России? Военкор Сладков сказал откровенно: "Начнётся война"

14:53, 29 янв 2026

Пока делегации России, США и Украины готовятся к очередной встрече 1 февраля, военный корреспондент Александр Сладков дал неожиданный прогноз о будущем после завершения специальной военной операции. По его словам, даже при достижении военных целей начнётся совершенно иная борьба, пишет Царьград.

Дипломатия пробуксовывает

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби чиновники оценили позитивно — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил конструктивность диалога, а Белый дом назвал встречу «исторической». Киев также высказался в пользу продолжения дипломатических усилий. Однако конкретных результатов по-прежнему нет.

Главные противоречия остаются нерешёнными. Владимир Зеленский отказывается выводить украинские войска из Донбасса, что является ключевым требованием Москвы. Судьба Запорожской атомной электростанции висит в воздухе. Банковая не хочет сокращать армию до приемлемого для России размера и категорически против ограничений на присутствие европейских военных на своей территории.

Военные успехи и зимние трудности

На фронте ситуация складывается иначе. В конце 2025 года российская армия взяла несколько стратегически важных городов — Гуляйполе, Купянск, Мирноград, Покровск и Северск. Темпы наступления в январе снизились, но причина проста — вести операции в степи при двадцатиградусных морозах и снежном покрове чрезвычайно сложно.

Военные эксперты отмечают, что украинские силы испытывают серьёзные проблемы со сдерживанием российского продвижения. Это даёт основания полагать, что фронт может не выдержать длительного давления.

Предупреждение о новой войне

Александр Сладков заглянул дальше текущей военной фазы конфликта. Даже при достижении всех поставленных целей — нейтрализации Украины, ликвидации националистических формирований, восстановлении статуса Русской православной церкви и русского языка, сокращении армии до пятидесяти тысяч человек — противостояние не закончится.

«Начнётся война идеологий и разведок-контрразведок», — предупредил военкор.

Он задал неудобный вопрос: готова ли Россия к такому сценарию? Создаются ли специальные подразделения для работы на украинской территории после завершения активной фазы? Сладков считает, что этот вопрос требует немедленного концептуального решения.

НАТО не отступает

Опасения военкора подтверждаются заявлениями западных политиков. Госсекретарь США Марко Рубио открыто говорит о планах по размещению европейского контингента на Украине. По его словам, «гарантии безопасности предполагают развёртывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, с поддержкой со стороны США».

Москва неоднократно предупреждала, что присутствие войск НАТО в соседнем государстве недопустимо. Это красная линия, которую Россия пересекать не позволит. Однако западные партнёры продолжают игнорировать российские требования, создавая ощущение диалога глухого с немым.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
