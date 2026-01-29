ВСУ готовят "новый Курск"? У границы России тихо собрали "ударный кулак". Генерал Попов: "Нужны масштабные удары"

15:01, 29 янв 2026

У российской границы зафиксировано сосредоточение украинских войск. По данным военных обозревателей, к Белгородской области переброшены элитные подразделения ВСУ, которые долгое время находились в тылу. Эксперты предупреждают о возможной попытке повторить сценарий вторжения в Курскую область, пишет Царьград.

Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил о появлении у границы двух десантно-штурмовых бригад украинских вооруженных сил. В этом же районе замечена 148-я артиллерийская бригада. По его словам, большая часть батальонов этих формирований продолжительное время не участвовала в боевых действиях на линии фронта — подразделения восполняли потери личного состава и проходили доукомплектование.

Аналитики не исключают, что киевское командование может использовать эти силы для атаки на приграничные территории России. Подобный сценарий уже реализовывался в августе 2024 года, когда украинские формирования предприняли попытку вторжения в Курскую область. Тогда операция преследовала цель оттянуть российские подразделения с критических участков фронта, однако замысел не принес ожидаемых результатов.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке «наступательных операций», направленных на отвлечение российских войск от текущих боевых задач. По словам украинского генерала, активные действия должны вынудить противника перебрасывать значительные силы и средства для сдерживания атак. Эти высказывания могут указывать на планирование новой операции по вторжению на российскую территорию.

Генерал-майор авиации Владимир Попов расценил переброску украинских частей к границе как тревожный сигнал. По его оценке, сосредоточение оперативного резерва вблизи российской территории свидетельствует о серьезных намерениях противника. Эксперт подчеркнул необходимость отслеживать расположение вражеских подразделений — если они окажутся на расстоянии менее ста километров от границы, это практически однозначно укажет на подготовку атаки.

Военный аналитик предположил, что целью возможной операции может стать отвлечение российских сил от таких направлений, как Купянск или Красный Лиман, где армия России добивается успехов. Также украинское командование может стремиться ослабить давление на агломерацию Дружковка — Краматорск — Славянск и другие участки линии соприкосновения. ВСУ нуждаются в передышке для восстановления боеспособности, но российские войска не дают возможности закрепиться на оборонительных позициях.

Несмотря на острую нехватку мобилизационных ресурсов, которая проявляется в усилении принудительной мобилизации на территории Украины, киевское командование располагает подготовленными резервами. Именно эти части могут быть задействованы в случае принятия решения о проведении операции в приграничных районах Белгородской области.

Попов рекомендовал упредить возможные действия противника массированными ударами по местам сосредоточения украинских войск. По мнению генерала, регулярные удары дважды в сутки каждые два-три дня не позволят вражеским формированиям сохранить боеспособность и приступить к выполнению боевых задач. Кроме того, погодные условия могут дополнительно осложнить действия украинских подразделений.

Эксперты отмечают, что киевскому режиму крайне необходим успех для поддержания морального духа как войск, так и населения. Поскольку добиться значительных результатов на линии фронта не удается, руководство может попытаться организовать операцию против мирных приграничных населенных пунктов, рассчитывая на пропагандистский эффект.

Ситуация требует постоянного мониторинга и готовности к оперативному реагированию на возможные провокации. Раннее выявление планов противника и своевременное нанесение превентивных ударов по местам сосредоточения войск может сорвать подготовку операции и предотвратить попытки вторжения на российскую территорию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru