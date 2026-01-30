"Опять отступаем?". Россия перестала обстреливать Украину после слов Трампа. Киев извиняется. Что происходит

14:05, 30 янв 2026

Президент США Дональд Трамп сообщил на мероприятии в Белом доме, что Россия перестала наносить удары по украинским городам после его обращения к российскому лидеру. По словам американского президента, обстрелы приостановлены из-за сильных морозов и благодаря его личной просьбе. Москва официальных комментариев пока не давала, пишет Царьград.

Трамп отметил, что российская сторона уже некоторое время воздерживается от атак на Киев и другие населённые пункты Украины. Американский лидер связал это с достигнутым прогрессом на переговорах по урегулированию конфликта. Ранее украинские власти признали, что именно ВСУ первыми нарушили перемирие, начав обстрелы российских нефтеперерабатывающих заводов и танкеров. В ответ Москва ликвидировала объекты критической инфраструктуры противника.

Заявления о «передышке» вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей выразила недовольство: «Опять отступаем?» и «Сколько раз уже Россия обжигалась с этими уступками». Другие комментаторы предложили использовать зимний период для дестабилизации ситуации внутри Украины, указывая на комфортную жизнь в Киеве с ресторанами и развлечениями, пока война идёт на периферии. Нашлись и те, кто расценил ситуацию как важный шаг к перемирию, полагая, что российская сторона действует осознанно.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью относиться к словам Трампа, напомнив о его непредсказуемости. Российские власти не подтвердили и не опровергли информацию о действующем перемирии.

На Украине появились две версии происходящего. Согласно информации из окружения Трампа, пауза в ударах продлится неделю. Русскоязычные телеграм-каналы указывают конкретную дату — 3 февраля. Аналитики считают, что Россия демонстрирует «жест доброй воли» в связи с прогрессом на переговорах. При этом короткая пауза не означает изменения стратегии в отношении украинской энергетики, а синхронизирована с предстоящими переговорами 1-2 февраля, подчёркивают эксперты.

