Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Опять отступаем?". Россия перестала обстреливать Украину после слов Трампа. Киев извиняется. Что происходит

"Опять отступаем?". Россия перестала обстреливать Украину после слов Трампа. Киев извиняется. Что происходит

14:05, 30 янв 2026

Президент США Дональд Трамп сообщил на мероприятии в Белом доме, что Россия перестала наносить удары по украинским городам после его обращения к российскому лидеру. По словам американского президента, обстрелы приостановлены из-за сильных морозов и благодаря его личной просьбе. Москва официальных комментариев пока не давала, пишет Царьград.

Трамп отметил, что российская сторона уже некоторое время воздерживается от атак на Киев и другие населённые пункты Украины. Американский лидер связал это с достигнутым прогрессом на переговорах по урегулированию конфликта. Ранее украинские власти признали, что именно ВСУ первыми нарушили перемирие, начав обстрелы российских нефтеперерабатывающих заводов и танкеров. В ответ Москва ликвидировала объекты критической инфраструктуры противника.

Заявления о «передышке» вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей выразила недовольство: «Опять отступаем?» и «Сколько раз уже Россия обжигалась с этими уступками». Другие комментаторы предложили использовать зимний период для дестабилизации ситуации внутри Украины, указывая на комфортную жизнь в Киеве с ресторанами и развлечениями, пока война идёт на периферии. Нашлись и те, кто расценил ситуацию как важный шаг к перемирию, полагая, что российская сторона действует осознанно.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью относиться к словам Трампа, напомнив о его непредсказуемости. Российские власти не подтвердили и не опровергли информацию о действующем перемирии.

На Украине появились две версии происходящего. Согласно информации из окружения Трампа, пауза в ударах продлится неделю. Русскоязычные телеграм-каналы указывают конкретную дату — 3 февраля. Аналитики считают, что Россия демонстрирует «жест доброй воли» в связи с прогрессом на переговорах. При этом короткая пауза не означает изменения стратегии в отношении украинской энергетики, а синхронизирована с предстоящими переговорами 1-2 февраля, подчёркивают эксперты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

ВСУ готовят "новый Курск"? У границы России тихо собрали "ударный кулак". Генерал Попов: "Нужны масштабные удары"

Читайте также:

ВСУ готовят "новый Курск"? У границы России тихо собрали "ударный кулак". Генерал Попов: "Нужны масштабные удары"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Трамп заявил, что отправил ядерные подлодки к берегам России, Медведев напомнил ему про советский детектив и черную кошку
Россия/мир
Трамп заявил, что отправил ядерные подлодки к берегам России, Медведев напомнил ему про советский детектив и черную кошку
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Россия/мир
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Путин появился в Белом доме: Трамп повесил снимок с президентом России рядом с фотографией внучки
Россия/мир
Путин появился в Белом доме: Трамп повесил снимок с президентом России рядом с фотографией внучки
Уступки закончились: официальный ответ Кремля Зеленскому. Киев потерял последние "козыри" – не помог даже Макрон
Россия/мир
Уступки закончились: официальный ответ Кремля Зеленскому. Киев потерял последние "козыри" – не помог даже Макрон


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен