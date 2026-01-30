"Что творится дома": Бойцы СВО узнали – избита дочь павшего товарища. Реакция не заставила себя ждать

14:12, 30 янв 2026

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, записали видеообращение после того, как узнали об избиении дочери своего павшего однополчанина в Ростовской области. Инцидент произошел в станице Ольгинской Аксайского района. О случившемся сообщили общественные активисты и родственники пострадавшей.

В социальных сетях появилось видео из школы, где ученик нападает на 12-летнюю одноклассницу, пишет Царьград. На записи видно, как подросток поджидает девочку у выхода из класса и с силой ударяет ее головой о дверной косяк. От удара школьница падает и на несколько мгновений теряет сознание. Другие дети снимают происходящее на камеру телефона.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь подвергается систематической травле со стороны одноклассников. Это не первое нападение на ребенка.

Особую боль родственникам доставляет тот факт, что одним из поводов для издевательств стала гибель отца девочки. Мужчина погиб во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Агрессоры использовали тему смерти защитника Отечества для насмешек и оскорблений ребенка.

Когда информация о произошедшем дошла до однополчан погибшего военнослужащего, они записали видеообращение. В ролике бойцы обратились к пострадавшей школьнице и заявили, что она находится под их защитой. Военные возмутились происходящим в тылу и подчеркнули, что закрывать глаза на подобные случаи недопустимо.

В своем обращении бойцы напомнили девочке, что она не осталась одна, несмотря на гибель отца. Защитники Отечества готовы заступиться за дочь павшего товарища. Один из военнослужащих отметил, что большинство мужчин находятся на фронте, и некоторые люди пользуются их отсутствием, выбирая неправильный путь в жизни.

Военнослужащий надеется, что органы власти не оставят без внимания случившееся и виновные понесут наказание. Он подчеркнул, что после возвращения с фронта защитники намерены спросить с тех, кто творит зло в их отсутствие.

Параллельно активисты движения «Ветераны России» направили видеообращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. Они попросили правоохранительные органы провести доследственную проверку по факту избиения и травли школьницы. Общественники требуют объективного расследования всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.

Ситуация получила широкий общественный резонанс. В социальных сетях пользователи выражают поддержку семье погибшего военнослужащего и требуют наказать агрессоров. Многие отмечают недопустимость травли детей защитников Отечества и призывают власти региона принять меры.

