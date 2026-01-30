14:22, 30 янв 2026

Российская армия продолжает боевые действия по освобождению территорий. Военкоры сообщают о новых тактических приемах: дешевые FPV-дроны летят на десятки километров, поражая военную технику противника. Один из таких беспилотников точечно атаковал колонну на окраине Павлограда. На приграничных участках идут тяжелые бои — зафиксированы потери среди пограничников и уничтожение командного пункта. Параллельно обсуждается вопрос энергетического перемирия, которое, по информации мониторинговых каналов, нарушается с украинской стороны, пишет Царьград.

Славянское направление

Военные корреспонденты канала «Два Майора» передают: бои продолжаются в районе Никифоровки и Резниковки. Украинские силы предпринимают контратаки в районе Закотного, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений.

Добропольское направление

На западном фланге российские бойцы провели внезапную операцию на юго-восточных окраинах Белицкого и Нового Донбасса. Противник был застигнут врасплох, однако закрепиться на позициях пока не удалось. В Сухецком и Суворово остается небольшая группа украинских военных, которые пытаются остановить наступление.

Красный Лиман

Канал «Красный Лиман Инфо» сообщает о напряженной обстановке вокруг города. В Южном микрорайоне развернулись интенсивные столкновения, обе стороны несут потери. К северу от Красного Лимана идут бои за Дробышево и Яровую — применяется артиллерия и бронетехника.

В селе Александровка российские подразделения взяли под контроль южную и восточную части населенного пункта после прорыва обороны. Сейчас там продолжаются уличные бои. Сложная ситуация складывается и в окрестностях Коровьего Яра.

Сумское направление

Мотострелки 9-го полка удерживают оборону на Тёткинско-Глушковском участке и наносят удары по территории противника. Расчеты «Град» ежедневно поражают в Сумской области резервы украинских сил, технику, средства ПВО и склады с боеприпасами, передают авторы канала «Дневник Десантника».

Бойцы 30-го мотострелкового полка продвинулись южнее Алексеевки к Малой Корчаковке. Идут тяжелые бои в лесных массивах, где противник оборудовал блиндажи и закрепился на господствующих высотах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подразделения продолжают наступление.

Украинские военные на этом участке практически не используют транспорт, передвигаясь пешком по лесам, что затрудняет работу операторов беспилотников. Тем не менее за сутки было уничтожено около десяти человек живой силы противника.

Потери у границ Курской области

По данным канала «Фронтовая Птичка», авиация атаковала позиции украинских сил вблизи Волфина. В Середино-Будском районе Сумской области ликвидированы украинские офицеры-пограничники — уничтожен командный пункт 5-го погранотряда. Суточные потери украинской стороны превысили 80 человек. Выведены из строя гаубица М114, внедорожники, беспилотники и станции Starlink. В Сумах продолжают фиксировать FPV-дроны — как российские, так и украинские. Операторы беспилотников из 119-й бригады территориальной обороны были уничтожены.

Запорожье и Днепропетровская область

Группировка войск «Восток» отразила 10 попыток контратак с направлений Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. Потери противника составили более двух взводов живой силы, один танк, БТР и боевая машина.

Появились кадры удара по украинским позициям в районе Белогорья Пологовского района, что может указывать на попытку просачивания пехоты противника. Дальневосточные подразделения, несмотря на ежедневные контратаки, с боями продвигаются на запад.

На Запорожском фронте тяжелые столкновения продолжаются в Приморском и в районе сел у Лукьяновского. В небе работает большое количество беспилотников обеих сторон.

Расчеты ударных дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состав группировки войск «Днепр», невзирая на погодные условия и противодействие РЭБ, уничтожили грузовые и разведывательные беспилотники, самоходное орудие, наземный робототехнический комплекс и живую силу в укрытиях в районе Приморского и севернее Степногорска.

На Ореховском направлении операторы FPV-дронов из состава 328-го гвардейского десантно-штурмового полка поразили живую силу и технику противника.

Энергетическое перемирие под вопросом

29 января начали распространяться слухи о скором начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. Кремль не комментировал эту информацию. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о переговорах в ОАЭ, отметил, что предварительные обсуждения носят конфиденциальный характер.

Вечером президент США заявил, что лично просил Владимира Путина приостановить удары на неделю, ссылаясь на рекордно низкие температуры и грядущие переговоры 1 февраля в ОАЭ. По словам американского лидера, президент России дал согласие: «Россия уже приостановила удары по Киеву и другим городам на Украине. Мы очень это ценим».

Позже Владимир Зеленский, за сутки до этого говоривший о «жесточайшемударе российских войск по энергетике Украины», также заявил, что ночью «перемирие вступило в силу».

Нарушение договоренностей

Однако мониторинговые каналы сообщают обратное. По данным «Повёрнутых на войне», ночью в районе Туапсе звучала тревога по беспилотникам: «Зеленский отправил к нам беспилотники, а там только нефтянка, в том краю». Автор канала «Тройка» прокомментировал ситуацию: «В лучших традиция Минских соглашений!».

Канал Condottiero сообщает, что ночью в российском направлении летели беспилотники и противокорабельные ракеты «Нептун». Цели находились в Крыму и Краснодарском крае. В Херсонской области реактивный беспилотник попал в опору высоковольтной ЛЭП.

По информации мониторингового канала «Герань Цветущая», ночью были зафиксированы «украинские БПЛА в сторону Симферопольской ТЭС. Большой группой».

