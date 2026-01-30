Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сырский заявил о наступлении. Бригады ВСУ переброшены к Белгородской области. Что происходит? Слово взял русский военлёт

Сырский заявил о наступлении. Бригады ВСУ переброшены к Белгородской области. Что происходит? Слово взял русский военлёт

14:27, 30 янв 2026

Главком украинских вооружённых сил Александр Сырский может организовать наступление на границу с Россией. По данным военных экспертов, к рубежам Белгородской области стягиваются три бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал военкора Владимира Романова «Romanov лайт».

К российской границе направили 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, которые считаются элитными подразделениями, пишет Царьград. Помимо них, в приграничной зоне разворачивается 148-я артиллерийская бригада. Особенность ситуации в том, что прибывшие части не относятся к «пожарным командам» или потрёпанному в боях тактическому резерву. Большая часть батальонов этих соединений давно не участвовала в активных боевых действиях.

Военный корреспондент Романов предположил, что эти формирования могли проходить восполнение потерь и доукомплектование личным составом. Теперь их могут использовать для попытки прорыва государственной границы. Эксперт подчёркивает, что украинское командование не считается с судьбой военнослужащих и готово на любые рискованные действия ради создания «красивой политической картинки».

В середине января текущего года Сырский публично объявил о планах проведения наступательных операций. Главком заявил, что украинские силы намерены бороться за оперативную инициативу и вынуждать противника привлекать значительные человеческие и материальные ресурсы для сдерживания их активности.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов, считает переброску этих частей признаком формирования оперативного резерва украинского командования. Эксперт неоднократно говорил о наличии у ВСУ подготовленных соединений в тылу, и прибытие бригад к белгородским рубежам подтверждает эти данные.

Генерал-майор не исключает, что украинская сторона может провести операцию по прорыву границы на одном из участков. Если подразделения ВСУ развёрнуты на дистанции менее ста километров от российской территории, это явно указывает на подготовку к удару. По мнению Попова, целью таких действий станет отвлечение российских сил с ключевых направлений на линии соприкосновения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 30 января: Пограничники убиты. Штаб подорван - "Киев бьёт по нефтянке. В лучших традиция минских соглашений"

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 30 января: Пограничники убиты. Штаб подорван - "Киев бьёт по нефтянке. В лучших традиция минских соглашений"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
Читайте также

ВСУ готовят "новый Курск"? У границы России тихо собрали "ударный кулак". Генерал Попов: "Нужны масштабные удары"
Россия/мир
ВСУ готовят "новый Курск"? У границы России тихо собрали "ударный кулак". Генерал Попов: "Нужны масштабные удары"
Сводка с фронтов СВО 29 января: 10 дней до "вторжения ВСУ в Белгородчину". Тысячи боевиков у границы. Вспыхнули тяжелейшие бои
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 29 января: 10 дней до "вторжения ВСУ в Белгородчину". Тысячи боевиков у границы. Вспыхнули тяжелейшие бои
ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
Россия/мир
ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
ВСУ врезались в «слабое место» российской армии под Курском — в Forbes вышла статья о «прорыве обороны» России в Глушковском районе
Россия/мир
ВСУ врезались в «слабое место» российской армии под Курском — в Forbes вышла статья о «прорыве обороны» России в Глушковском районе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен