Сырский заявил о наступлении. Бригады ВСУ переброшены к Белгородской области. Что происходит? Слово взял русский военлёт

14:27, 30 янв 2026

Главком украинских вооружённых сил Александр Сырский может организовать наступление на границу с Россией. По данным военных экспертов, к рубежам Белгородской области стягиваются три бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал военкора Владимира Романова «Romanov лайт».

К российской границе направили 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, которые считаются элитными подразделениями, пишет Царьград. Помимо них, в приграничной зоне разворачивается 148-я артиллерийская бригада. Особенность ситуации в том, что прибывшие части не относятся к «пожарным командам» или потрёпанному в боях тактическому резерву. Большая часть батальонов этих соединений давно не участвовала в активных боевых действиях.

Военный корреспондент Романов предположил, что эти формирования могли проходить восполнение потерь и доукомплектование личным составом. Теперь их могут использовать для попытки прорыва государственной границы. Эксперт подчёркивает, что украинское командование не считается с судьбой военнослужащих и готово на любые рискованные действия ради создания «красивой политической картинки».

В середине января текущего года Сырский публично объявил о планах проведения наступательных операций. Главком заявил, что украинские силы намерены бороться за оперативную инициативу и вынуждать противника привлекать значительные человеческие и материальные ресурсы для сдерживания их активности.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов, считает переброску этих частей признаком формирования оперативного резерва украинского командования. Эксперт неоднократно говорил о наличии у ВСУ подготовленных соединений в тылу, и прибытие бригад к белгородским рубежам подтверждает эти данные.

Генерал-майор не исключает, что украинская сторона может провести операцию по прорыву границы на одном из участков. Если подразделения ВСУ развёрнуты на дистанции менее ста километров от российской территории, это явно указывает на подготовку к удару. По мнению Попова, целью таких действий станет отвлечение российских сил с ключевых направлений на линии соприкосновения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru