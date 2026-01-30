Зеленский выдвинул России условие. На всё ответил Лавров: Вот это встряска! Киев срочно "отменяет встречу"

14:38, 30 янв 2026

Украина требует 60-дневного перемирия для проведения выборов с американскими гарантиями безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это предложение неприемлемым. Заявление сделано в преддверии возможных переговоров, запланированных на 1 февраля в Абу-Даби, сообщает Царьград.

Глава российского МИД объяснил позицию Москвы историческими примерами. По его словам, во время предыдущих дипломатических усилий Украина использовала паузы для получения западного вооружения, проведения мобилизации и восстановления сил армии. Такой сценарий противоречит интересам России.

Относительно гарантий безопасности для Украины Лавров отметил отсутствие информации о деталях договоренностей между Вашингтоном и Киевом. Министр подчеркнул, что Москва не получала уведомлений, хотя известно о готовности некоторых европейских стран разместить войска на украинской территории. Для России размещение натовских сил на Украине неприемлемо даже после завершения конфликта.

После выступления Лаврова Владимир Зеленский заявил о возможной отмене встречи в Абу-Даби, ссылаясь на сложную ситуацию вокруг Ирана. Украинский лидер озвучил свою позицию по ключевым вопросам: согласие на мир по линии фронта без вывода войск из Донбасса, отказ признавать российский контроль над Запорожской атомной станцией.

Зеленский заявил, что украинские войска не покинут территорию Донбасса, хотя это один из принципиальных вопросов для достижения мирного соглашения. Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских сил, не будет передана без боя, добавил он.

Эксперты отмечают, что жесткие заявления сторон снижают шансы на успех переговоров 1 февраля. При срыве встречи Россия продолжит специальную военную операцию, о чем неоднократно предупреждала Москва.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru