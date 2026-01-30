"Жест доброй воли": На Украине выдвинули две версии "энергетического перемирия" в зоне СВО. Ни одна не в пользу Киева

14:46, 30 янв 2026

Москва якобы неожиданно дала согласие на недельную паузу в атаках по энергообъектам Украины накануне важных переговоров. Об этом сообщили источники из окружения американского президента Дональда Трампа.

Непривычное соглашение о временном энергетическом затишье застало аналитиков врасплох. Киев месяцами выпрашивал мораторий на обстрелы энергосистемы, но мало кто рассчитывал на положительный ответ Кремля — тем более в пик морозного сезона, когда российские атаки методично выводят из строя украинскую электросеть, пишет Царьград.

Однако Москва дала зелёный свет. Информированные источники из команды Трампа утверждают, что перерыв продлится семь дней, хотя российские телеграм-каналы называют конкретную дату окончания — 3 февраля. Что заставило Россию резко нажать на тормоза? Инсайдеры и аналитики сходятся в одном: это показательный шаг, идеально встроенный в график массированных обстрелов.

Две версии энергетической паузы

На Украине уже сформулировали два объяснения «энергетического перемирия» в зоне СВО. Обе версии невыгодны для Киева. Эксперты «Политики страны» отмечают, что Россия традиционно наносит удары один-два раза в неделю. Краткосрочная пауза не меняет стратегию разгрома украинской энергетики, но привязана к переговорам 1–2 февраля. Перемирие завершается как раз перед ними.

Два сценария раскрывают логику этого шага. Первая версия: на переговорах наметился реальный прогресс. Россия подкрепляет его «жестом доброй воли». Американская сторона называет главным камнем преткновения отвод украинских подразделений из Донецкой области — требование Москвы остаётся неизменным.

Прогресс реален только при уступках Киева, на что, по мнению наблюдателей, намекнул спецпредставитель Трампа Уиткофф в своём заявлении. Впрочем, ни Украина, ни Россия пока официально не подтвердили подвижек.

Хитрая игра с Вашингтоном

Вторая версия выглядит мрачнее: тупик по Донбассу никуда не делся. Перемирие — тонкий расчёт в игре с Вашингтоном. Россия показывает «миролюбие», якобы перекладывая ответственность на Киев за отказ от предложенных условий. После паузы обстрелы вернутся с готовым оправданием: «Мы старались, но Зеленский не идёт навстречу — Трамп, давите на него сильнее!» Для Москвы семидневная передышка — мелкая жертва ради большой цели: подтолкнуть Трампа к жёсткому нажиму на Украину. Киев в ответ обвинит Россию в саботаже переговоров, вне зависимости от реальной ситуации.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявлял, что между Киевом и Москвой «происходит много позитивного в обсуждении сделки по территориям». До этого он же говорил о «значительном прогрессе» на переговорах.

Если слова Уиткоффа о «существенном прогрессе» по территориальному вопросу окажутся правдой, это будет означать, что Зеленский дал согласие на вывод ВСУ из Донбасса. Правда, на данный момент официально ни одна из сторон конфликта об этом не заявляла.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru