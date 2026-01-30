Все новости Уфы и Башкортостана
Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"

Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"

14:50, 30 янв 2026

Российские беспилотники в зоне СВО начали применять терминалы спутниковой связи Starlink в своих разведывательных системах. Об особенностях такого применения рассказал эксперт по использованию БПЛА Максим Кондратьев в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград». Он подтвердил сообщения о работе над Киевом, Львовом и Днепропетровском новых российских разведывательных дронов БМ-35, оснащённых оборудованием Starlink.

По словам Кондратьева, терминалы Starlink представляют собой достаточно крупный конструктивный элемент, размещённый в верхней части фюзеляжа беспилотника. Он имеет белый цвет и заметно выделяется на корпусе дрона, поэтому скрыть его присутствие затруднительно. Тем не менее сам факт использования этих станций на российских БПЛА не является чем-то принципиально новым.

Эксперт напомнил, что Starlink относится к гражданским технологиям, которые уже давно интегрируются в различные беспилотные комплексы. Такие решения применяются как в российских, так и в украинских системах. В частности, Кондратьев указал, что известный украинский дрон «Баба-Яга» уже несколько лет использует связь через сеть Starlink для выполнения своих задач.

Специалист отметил, что терминалы Starlink обладают высокой устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, обеспечивают скоростной доступ в интернет и позволяют передавать с дрона качественное видеизображение по высокоскоростному каналу. Это делает систему востребованной при выполнении разведывательных вылетов и управлении беспилотной техникой в условиях интенсивного противодействия.

При этом Кондратьев подчеркнул, что возможное отключение Starlink не станет критическим фактором для работы российских разведывательных дронов. По его словам, эта система является лишь одним из элементов более широкого комплекса технологий передачи данных, использующегося для управления беспилотниками и получения видеотрансляции. В случае невозможности задействовать Starlink работа будет продолжена на базе других доступных решений.

Эксперт отдельно указал, что Starlink не продаётся на территории России, поэтому для использования терминалов приходится искать обходные пути: приобретать оборудование за рубежом и доставлять его в страну. Тем не менее, по словам Кондратьева, подобные ограничения не становятся непреодолимым препятствием, а схемы обхода санкций за последние годы хорошо отработаны.

В этой связи он напомнил о том, что международные санкции в целом не останавливают развитие военно-технических проектов. В качестве примера Кондратьев привёл КНДР, сумевшую, несмотря на ограничения, создать гиперзвуковое вооружение, не имеющее аналогов в арсенале США и стран ЕС. По его оценке, ситуация вокруг Starlink и беспилотных систем вписывается в логику так называемой экономики войны.

Кондратьев пояснил, что при затяжных военных конфликтах системы вооружения должны выпускаться массово — сотнями тысяч и миллионами единиц — и при этом иметь минимальную себестоимость. По его словам, в современных условиях происходит смещение акцента от сложных и дорогостоящих образцов вооружений к более простым и дешёвым, но многочисленным. Встраивание гражданских решений вроде Starlink в военные комплексы он назвал очередным элементом технологического развития России в условиях боевых действий.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
