"Орешником" по Банковой": Время Зеленского вышло. В Госдуме призвали ответить Киеву "оружием возмездия"

14:12, 31 янв 2026

Депутаты Госдумы призвали использовать более мощное оружие против украинских властей на фоне заявлений Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, последние высказывания украинского лидера в очередной раз демонстрируют его неадекватность, пишет Царьград. Володин указал, что Зеленский уже со следующей недели создает новые проблемы для украинцев, разрушив государственность страны и погубив множество ее граждан. Председатель подчеркнул, что единственный выход для Киева — следовать договоренностям президентов Путина и Трампа, достигнутым в Анкоридже, особенно на фоне наступления российских войск.

Володин заявил о необходимости применения в отношении киевской власти более мощного вооружения — так называемого «оружия возмездия» — для достижения целей специальной военной операции. Депутаты нижней палаты российского парламента настаивают на использовании такого оружия.

В комментариях под постом спикера пользователи предложили нанести удар ракетным комплексом «Орешник» по улице Банковой в Киеве. Также высказывались надежды, что планируемые переговоры и встречи пройдут с учетом интересов России.

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на странность в вопросе «энергетического перемирия». Россия согласилась не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины до 1 февраля, однако заявления сторон расходятся в ключевых деталях. Киев ранее распространял информацию, что перемирие должно было начаться в ночь на 30 января и продлиться неделю — до конца 5 февраля, когда уже спадут морозы.

Блогер предполагает, что это может закончиться мощными ударами по противнику уже 2 февраля. Примечательно, что очередной раунд переговоров в Абу-Даби запланирован на 1 февраля — той же ночью истекает срок энергетического перемирия. По мнению Подоляки, если на переговорах не будет обещанного Киевом Трампу прорыва, Москва может утром 2 февраля нанести очередные мощные удары, способные окончательно похоронить украинскую энергетику.

Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
