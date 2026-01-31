14:18, 31 янв 2026

На линии соприкосновения в Донецкой и Запорожской областях российские подразделения закрепились на новых рубежах, ликвидировав укрепленные позиции противника. Об активных боевых действиях 31 января сообщают военные источники и корреспонденты из зоны СВО.

Ожесточенные столкновения на Краматорском направлении

Части Группировки войск «Юг» ведут интенсивные бои в районе Краматорска, одновременно развивая наступательные операции и отбивая попытки противника вернуть утраченные территории, пишет Царьград. Военный корреспондент Юрий Котенок характеризует ситуацию как напряженную. Украинское командование стягивает в этот район дополнительные подразделения беспилотной авиации.

Активная фаза боевых действий продолжается в Никифоровке и прилегающих территориях. Российские силы продвигаются западнее Бондарного и в южной части Никифоровки, севернее балки Копанки. На участке между Привольем и Фёдоровкой Второй российские подразделения проникли в расположение украинских войск. Такая тактика позволяет защитить фланговые позиции наступающих групп в районе Приволье — Голубовка — Миньковка. Одновременно появляется возможность окружить вражеские группировки, расположенные между Бондарным и Привольем возле леса Хромовский и Хромовки.

В юго-западном направлении российские военные полностью выбили противника из Марково и укрепились на занятых позициях. Продолжаются бои за опорные пункты на возвышенностях между Новомарково и Марково. На участке Майское — Веролюбовка разворачиваются встречные столкновения высокой интенсивности.

Освобожденные территории и потери сторон

За последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. Потери украинской стороны за прошедшую неделю превысили 8500 военнослужащих.

Американский военный аналитик Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, оценивает текущую динамику боевых действий как неостановимую для российской стороны. По его мнению, масштаб и темп наступления достигли такого уровня, что противник не сможет изменить ход событий. Риттер прогнозирует капитуляцию украинских сил в ближайшую неделю, хотя не исключает, что это может произойти весной или летом текущего года.

Точечные удары по укрепрайонам

Министерство обороны России раскрыло детали операции по уничтожению сети укрепленных сооружений ВСУ в Запорожской области. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава группировки войск «Восток» выявил опорный пункт противника с глубоко эшелонированной системой блиндажей. На объекте располагались пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы. После обнаружения по целям была нанесена серия ударов управляемыми артиллерийскими снарядами «Краснополь».

Акустические ловушки на Сумском направлении

Военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Шаман сообщил о применении противником нового типа минно-взрывных устройств. При зачистке одного из населенных пунктов российские бойцы услышали монотонно повторяющиеся призывы о помощи. Заподозрив провокацию, группа не стала приближаться к источнику звука. Мощность взрывного устройства с голосовой имитацией сопоставима с противотанковой миной.

Смещение приоритетов ударов

В рамках «энергетического перемирия», действующего до 1 февраля, Россия воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Эта мера призвана создать условия для возможных переговоров. Аналитики допускают, что временный мораторий может стать промежуточным этапом перед фиксацией прекращения огня.

Тем временем операторы российских беспилотников переориентировались на железнодорожную инфраструктуру. Военный блогер Юрий Подоляка фиксирует около двадцати атак на тепловозные депо и отдельные локомотивы только за 30 января в районе Киева и прилегающих территорий.

