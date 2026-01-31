14:30, 31 янв 2026

В Киеве жителям предложили использовать кошачьи лотки вместо обычных унитазов на фоне коммунальной катастрофы в столице Украины. Об этом заявил глава Деснянского района Максим Бахматов, комментируя ситуацию с отключениями электричества, воды и отопления после ударов по ТЭЦ.

Что случилось

Бахматов предложил киевлянам несколько вариантов решения проблем с санузлами, пишет Царьград. Первый — рыть ямы для уличных туалетов, как в селе. По словам чиновника, если канализация на Троещине замёрзнет из-за отсутствия коммунальных услуг, придётся копать выгребные ямы во дворах.

«Роется яма, накрывается, сверху дырка — всё. Будем делать туалеты, как в селе», — процитировало украинское издание «Страна» слова главы района.

Киевводоканал попытался успокоить население, заявив, что городские канализационные сети не замёрзнут. Трубы проложены ниже уровня промерзания грунта, а сточные воды постоянно движутся и имеют плюсовую температуру. Однако компания уточнила: внутридомовые трубы от здания до первого колодца — зона ответственности управляющих организаций, а не ресурсоснабжающей компании.

Кошачий наполнитель вместо канализации

В новом интервью Бахматов вернулся к теме альтернативных туалетов и предложил жителям дополнительные варианты. По его мнению, киевляне могут использовать биотуалеты, пакеты или кошачий наполнитель.

«Это неприятно, унизительно, это катастрофа рыть ямы, но это уже случилось. Нужно выживать как можем — ставить биотуалеты, пакетики, кошачий наполнитель», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что покидать город не нужно, несмотря на призывы мэра Виталия Кличко уезжать из Киева. «Надо оставаться в Киеве, рыть ямы для туалетов и держать оборону, потому что враг хочет, чтобы мы уехали», — отметил глава района. Бахматов добавил, что в некоторых домах ситуация критическая — продукты жизнедеятельности «текут по стенам».

Обещание жены украинского лидера

Ситуация в Киеве напоминает слова Елены Зеленской, которая в 2022 году призывала украинцев терпеть лишения ради вступления в Евросоюз. Тогда супруга действующего президента обещала, что граждане страны готовы мириться с трудностями для интеграции в европейское сообщество. Теперь жители столицы столкнулись с проблемами, характерными для европейского Средневековья, когда гигиена была не в приоритете.

При этом у самой Елены Зеленской подобных сложностей нет. Её местонахождение не раскрывается, но конфликт не мешает ей путешествовать по миру. Год назад, в январе 2025 года, жену украинского президента видели на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Пока рядовые киевляне думают, как решить вопрос с туалетами, семья главы государства продолжает вести привычный образ жизни.

Разногласия властей

Предложения Бахматова вступают в противоречие с заявлениями мэра Кличко, который рекомендовал жителям покинуть город на фоне коммунальной катастрофы. Глава Деснянского района настаивает на том, что киевляне должны остаться и искать способы выживания на месте. Эти противоречивые сигналы от местных властей добавляют хаоса в и без того сложную ситуацию с отключениями электричества, воды и отопления после повреждений теплоэлектроцентралей в столице.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru