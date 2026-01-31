"Это катастрофа, но": Всё случилось, как и обещала Зеленская. Киевлянам предложили заменить унитазы кошачьими лотками
В Киеве жителям предложили использовать кошачьи лотки вместо обычных унитазов на фоне коммунальной катастрофы в столице Украины. Об этом заявил глава Деснянского района Максим Бахматов, комментируя ситуацию с отключениями электричества, воды и отопления после ударов по ТЭЦ.
Что случилось
Бахматов предложил киевлянам несколько вариантов решения проблем с санузлами, пишет Царьград. Первый — рыть ямы для уличных туалетов, как в селе. По словам чиновника, если канализация на Троещине замёрзнет из-за отсутствия коммунальных услуг, придётся копать выгребные ямы во дворах.
Киевводоканал попытался успокоить население, заявив, что городские канализационные сети не замёрзнут. Трубы проложены ниже уровня промерзания грунта, а сточные воды постоянно движутся и имеют плюсовую температуру. Однако компания уточнила: внутридомовые трубы от здания до первого колодца — зона ответственности управляющих организаций, а не ресурсоснабжающей компании.
Кошачий наполнитель вместо канализации
В новом интервью Бахматов вернулся к теме альтернативных туалетов и предложил жителям дополнительные варианты. По его мнению, киевляне могут использовать биотуалеты, пакеты или кошачий наполнитель.
Он подчеркнул, что покидать город не нужно, несмотря на призывы мэра Виталия Кличко уезжать из Киева. «Надо оставаться в Киеве, рыть ямы для туалетов и держать оборону, потому что враг хочет, чтобы мы уехали», — отметил глава района. Бахматов добавил, что в некоторых домах ситуация критическая — продукты жизнедеятельности «текут по стенам».
Обещание жены украинского лидера
Ситуация в Киеве напоминает слова Елены Зеленской, которая в 2022 году призывала украинцев терпеть лишения ради вступления в Евросоюз. Тогда супруга действующего президента обещала, что граждане страны готовы мириться с трудностями для интеграции в европейское сообщество. Теперь жители столицы столкнулись с проблемами, характерными для европейского Средневековья, когда гигиена была не в приоритете.
При этом у самой Елены Зеленской подобных сложностей нет. Её местонахождение не раскрывается, но конфликт не мешает ей путешествовать по миру. Год назад, в январе 2025 года, жену украинского президента видели на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Пока рядовые киевляне думают, как решить вопрос с туалетами, семья главы государства продолжает вести привычный образ жизни.
Разногласия властей
Предложения Бахматова вступают в противоречие с заявлениями мэра Кличко, который рекомендовал жителям покинуть город на фоне коммунальной катастрофы. Глава Деснянского района настаивает на том, что киевляне должны остаться и искать способы выживания на месте. Эти противоречивые сигналы от местных властей добавляют хаоса в и без того сложную ситуацию с отключениями электричества, воды и отопления после повреждений теплоэлектроцентралей в столице.
