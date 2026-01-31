Все новости Уфы и Башкортостана
"Следующий удар будет последним для Киева": Ветеран "Вагнера" объяснил, что произойдёт после "энергетического перемирия"

14:36, 31 янв 2026

Москва и Киев приняли решение воздержаться от атак на инфраструктуру до 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав причиной создание условий для переговоров в Абу-Даби.

Подробности договоренности

29 января в украинских СМИ и российских военных каналах появились сообщения о новой договоренности. Информация поначалу воспринималась скептически, однако президент США Дональд Трамп подтвердил факт:

— Трамп заявил о своей личной просьбе к российскому лидеру не наносить удары по Киеву и другим городам в течение недели — Кремль официально подтвердил информацию на следующий день — Под паузой подразумеваются объекты, обеспечивающие подачу тепла, электричества, воды и газа

Мнение военного эксперта

Ветеран ЧВК «Вагнер», ведущий телеграм-канал Condottiero, высказал собственную трактовку происходящего. По его словам, пауза позволит накопить достаточное количество ракетного вооружения. Эксперт считает, что следующий массированный удар по энергетической инфраструктуре Киева может оказаться решающим, и никакие поставки генераторов из Франции не смогут исправить ситуацию.

Военный блогер подчеркнул, что основная задача российских сил остается прежней — максимальное уничтожение живой силы и техники противника, а также создание протестных настроений в украинском обществе через воздействие на критическую инфраструктуру. Он отрицает наличие каких-либо письменных директив о приостановке ударов и утверждает, что цели специальной военной операции не меняются.

Позиция украинской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января озвучил свою позицию относительно возможных переговоров. Украинский лидер заявил о неготовности к компромиссам, затрагивающим территориальную целостность страны. Он прямо указал, что Украина не намерена отдавать Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. По его мнению, наименее проблемным вариантом остается формула «стоим, где стоим», а решение сложных вопросов возможно только на уровне лидеров государств.

Перспективы переговорного процесса

Несмотря на оптимистичные заявления американского президента о «большом прогрессе» между Москвой и Киевом, реальная картина выглядит иначе. Стороны продолжают обмениваться в публичном пространстве своими требованиями, формулировки которых остаются неизменными уже несколько месяцев.

Ситуация остается в тупике. Если украинская сторона не готова обсуждать вопросы вывода войск из Донбасса, сокращения вооруженных сил и судьбы Запорожской АЭС, эффективность дипломатических усилий вызывает большие сомнения. Переговоры в Абу-Даби должны показать, насколько стороны действительно готовы искать точки соприкосновения.

