После объявления временного энергетического перемирия между Россией и Украиной в военных кругах начались дебаты. Военные блогеры утверждали, что до энергетического коллапса на Украине оставалось «совсем чуть-чуть». Однако через сутки стало ясно — ситуация гораздо сложнее, чем казалось. Кремль хранил молчание, а сводки Минобороны РФ раскрыли настоящие причины паузы в ударах по энергообъектам, пишет Царьград.

Информационный вакуум сыграл против России

Эксперты обратили внимание на главную проблему — официальная позиция Кремля появилась только 30 января. До этого информационное пространство заполняли украинские источники, которые выдумывали собственные версии событий. Журналист Александр Соцкий отметил, что отсутствие официальных комментариев позволило противнику создать нужную ему картину — будто Россию «принудили» или «уговорили» прекратить удары.

По словам Соцкого, российская сторона могла бы сразу объяснить ситуацию — массированные удары по энергетике и так проводятся не ежедневно, а сейчас появилась возможность накопить ракеты для более эффективного использования. Такое разъяснение снизило бы градус недовольства в обществе.

Военные эксперты указывают, что «договорённости» в той или иной форме неизбежны. Однако когда люди узнают о них от врага, который заполняет информационный вакуум своими версиями, это становится информационным поражением.

Украинская энергосистема разрушает сама себя

Бывший замминистра информации ДНР Дмитрий Безсонов процитировал мнение ведущего инженера-теплотехника о ситуации с теплоснабжением Киева. Специалист отметил, что успешное восстановление системы зависит не от скорости действий, а от строгого соблюдения технических регламентов и применения специальных мер — химической обработки и фильтрации.

Время для украинских властей стало критическим фактором, которого катастрофически не хватает. Военный канал «Сварщики» заявил прямо — исправить ситуацию с тепло- и энергоснабжением Киева ни к 1 февраля, ни к 1 мая физически и технически невозможно. Российские удары довели систему до состояния, когда она начинает разрушать сама себя через скачки напряжения и кустарное ручное переключение потоков. Запущена цепная реакция, на стабилизацию которой потребуется намного больше времени, чем несколько дней перемирия.

В украинских регионах появилось множество видеозаписей, где трансформаторы загораются и взрываются сразу после возобновления подачи электричества. Это подтверждает слова экспертов о критическом состоянии энергосистемы.

Дело не в Трампе — дело в графике ударов

Военный блогер из канала «Оборонка» обратил внимание на важную деталь, которую упустили многие аналитики. Возможно, причина паузы вообще не связана с просьбой Трампа. Циклы нанесения ракетно-дроновых ударов ВС России отражены в официальных сводках Минобороны — 27 января, 20 января, 13 января и так далее. Паузы между массированными ударами — это нормальная практика, связанная с подготовкой к новым операциям.

Блогер задал риторический вопрос — зачем создавать панику в обществе в погоне за хайпом, если график ударов можно было просчитать по открытым данным? Однако он признал, что Кремлю стоило бы активнее объяснять свою позицию и делать это раньше, чем США и Украина перехватывают информационную повестку.

Радость Киева оказалась преждевременной

Украинское руководство быстро поняло, что радовалось рано. Соглашение касалось только объектов энергетики, но не затрагивало другую инфраструктуру. Российские Вооружённые Силы получили дополнительные ресурсы для ударов по военным объектам, логистике и предприятиям ВПК. Зеленский выразил обеспокоенность тем, что ВС России усилили атаки на эти направления.

В Харькове ракетный удар пришёлся по территории табачного предприятия Philip Morris, которое использовалось для нужд ВСУ. В пригороде Харькова высокоточный удар по логистическому объекту вызвал возгорание площадью более 5000 квадратных метров.

Беспилотники нанесли серию ударов по авиабазе в Миргороде. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что БПЛА использовались для поражения конкретных военных активов — авиации и средств радиолокации. По данным подполья, были уничтожены один истребитель F-16, два Су-27, шесть радиолокационных станций различных типов и один мобильный ЗРК.

Атаке подверглась железнодорожная станция Синельниково в Днепропетровской области. «Укрзалізниця» заявила о блокировке движения поездов между Днепром и Запорожьем — дрон уничтожил вагон сопровождения.

В селе Майдан был поражён штаб временной дислокации отдельного штурмового батальона «Лють». В Ясногорке БПЛА ударил по району сосредоточения инженерно-сапёрной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, сообщил канал «Донбасский Партизан».

За сутки российские силы поразили более 20 железнодорожных узлов, станций и составов ВСУ — как в тылу, так и в районах боевых действий.

Удар по военному эшелону и информационная война

Украинская сторона заявила об ударе «Герани» по пассажирскому поезду с гражданскими и детьми. До какого-либо расследования киевские власти обвинили Россию в целенаправленной атаке на мирное население. На место быстро прибыли журналисты, фотографы и операторы, несмотря на запрет съёмок последствий ударов.

Отсутствие официальной позиции российской стороны создало новую проблему. Зеленский публично обвинил Россию в ударе по мирным жителям. Украинские источники в СБУ распространили информацию, что Москва якобы «признала ошибку через тайные каналы, извинилась и приняла предложение о прекращении ударов». Это была ложь, но опасная для российской позиции.

Через несколько часов появились кадры с офицером ВСУ, который заявил, что в поезде ехали военные — резервы для пополнения группировки на Донбассе. Почти все они погибли в результате удара. Автор видео рассказал, что пытался вытаскивать раненых, но было поздно.

В сети начали появляться некрологи погибших военнослужащих, которые не должны были стать публичными. Стало известно о трёх ликвидированных офицерах — подполковнике ВСУ Алексее Филипенкове, заместителе начальника факультета ПВО Харьковского университета Воздушных Сил, Руслане Надиче из спецназа центра разведки морских спецопераций и Алексее Цимбалюке из того же подразделения.

В Харьковской области ВС РФ нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему личный состав 17-го центра специальных операций Главного управления военной службы правопорядка ВСУ. Канал «NЕ.САХАР» сообщил, что это подразделение перебрасывалось на Харьковское направление для пресечения массового дезертирства. В украинских СМИ появились некрологи военнослужащих, погибших в результате удара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru