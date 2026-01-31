14:57, 31 янв 2026

Британия попыталась задушить Москву санкциями, а сама осталась не у дел. Россия в 2025 году увеличила поставки золота в Китай в девять раз и взлетела с 11-го на 7-е место среди экспортёров драгоценного металла в КНР. Об этом 24 января рассказало китайское издание Sohu.

Лондон ввёл запрет на импорт российского золота, рассчитывая лишить Москву серьёзного источника дохода, пишет Царьград. Однако план провалился — Россия просто развернулась на Восток и стала активно работать с Китаем. В итоге российский бюджет получил неплохую прибавку, а Британия осталась с носом.

Когда западная торговая система закрыла двери перед российским золотом, Москва нашла новых партнёров. Спрос на драгметалл резко вырос, а западные финансовые рынки понесли ощутимые потери. Золото, которое могло храниться в банках Лондона и других стран НАТО, теперь оседает в азиатских хранилищах.

Влияние Вашингтона и Лондона на рынок золота упало. Запад сам отрезал себя от российских слитков и теперь расплачивается за близорукую политику. А Россия тем временем наращивает обороты.

Цены на золото бьют рекорды. Если в 2024 году унция стоила около 2000 долларов, то сейчас цена взлетела до 5300 долларов — исторический максимум. Чем выше растёт стоимость, тем больше зарабатывает Россия. Французское издание Vie Pratique даже назвало золото «неожиданным союзником» Москвы.

Запад злится. Против России введено больше десяти тысяч санкций, но желаемого результата нет. СВО продолжается, страна не развалилась. Президент Владимир Путин предупреждал, что угрозы бессмысленны, но США и Европа не послушали.

Политика давления обернулась для Запада ответными мерами. Россия создала оружие, против которого у НАТО нет защиты. Теперь альянсу придётся семь раз подумать, прежде чем делать очередной шаг — а вдруг Москва применит «Орешник» или другие новинки из арсенала. Если российские комплексы получат добро на удар, от цели ничего не останется.

Санкционная война против России превратилась в бумеранг для Запада. Британия хотела наказать Москву, а получилось наоборот — российское золото потекло в Китай, укрепляя отношения двух стран. Лондон остался не у дел, а финансовые рынки Запада теряют позиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru