15:00, 31 янв 2026

Россия нашла способ решить проблему с авиапарком, несмотря на западные ограничения. Об этом сообщает австрийское издание Blick. Москва договорилась с Индией о совместном производстве самолётов, которое позволит обойти запрет на поставки Boeing и Airbus.

После введения санкций США и Евросоюза Россия лишилась доступа к новым лайнерам Boeing и Airbus, а также запчастям к ним. До недавнего времени российские авиакомпании использовали старые борты, разбирая их на детали. Однако такой подход не решает проблему в долгосрочной перспективе.

Выход нашёлся благодаря сотрудничеству с Индией. Нью-Дели недавно заказал у западных производителей около 500 самолётов, но при этом стремится снизить зависимость от западных технологий. Это совпало с интересами Москвы, которая искала альтернативные пути развития авиапромышленности.

Россия и Индия договорились о совместном производстве гражданских судов. В планах — выпуск обновлённой версии Superjet и самолётов Ил-114-300. Ключевая особенность проектов — использование российских комплектующих без применения западных технологий.

Схема работы выглядит следующим образом: самолёты будут собирать на индийских предприятиях, после чего отправлять в Россию. Это позволяет формально обходить санкционные ограничения и получать новые борты для гражданской авиации.

Австрийские журналисты предполагают, что такое партнёрство вряд ли понравится американскому президенту Дональду Трампу. Впрочем, Москва вряд ли станет согласовывать свои действия с Вашингтоном.

Россия действует в собственных национальных интересах, не оглядываясь на реакцию западных лидеров. Ни Трамп, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не озабочены развитием российской экономики. Наоборот, страны НАТО стремятся максимально ослабить Россию.

Западный альянс открыто заявляет о намерении подорвать российскую государственность. В этих условиях любая критика со стороны НАТО скорее подтверждает правильность выбранного Москвой курса.

Сотрудничество с Индией в авиастроении становится частью стратегии импортозамещения. Россия последовательно развивает партнёрства с незападными странами, создавая альтернативные цепочки поставок и производственные мощности. Индия при этом получает доступ к российским технологиям и снижает собственную зависимость от западных корпораций.

Проект совместного производства самолётов решает сразу несколько задач: обеспечивает российские авиакомпании новыми бортами, укрепляет партнёрство двух стран и демонстрирует неэффективность санкционного давления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru